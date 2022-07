Durant l’última dècada, el negoci de Facebook ha crescut sense parar any rere any, esquivant múltiples escàndols per desinformació, violació de la privacitat o el seu impacte en la salut mental dels menors. Aquesta ratxa es va acabar ahir. Meta, nom amb què es va rebatejar l’empresa matriu que domina el mercat de les <strong>xarxes socials, </strong>va anunciar ahir un descens de l’1% en els ingressos del segon trimestre de l’any, cosa que suposa la seva primer caiguda des que la companyia va sortir a borsa l’any 2012.

D’abril a juny, els ingressos de Meta van ser de 28.820 milions de dòlars. D’altra banda, els beneficis es van situar en 690 milions, un 36% menys que durant el mateix període d’un any abans. Els dos resultats han estat per sota del pronosticat pels analistes de Wall Street, que ja contemplaven el primer retrocés de la companyia en la seva història. Tot i que les accions de la companyia han caigut un 6,09% en els últims cinc dies, aquest dijous han recuperat un 6,55%.

Els mals resultats de la propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, entre d’altres, té múltiples explicacions. D’una banda, la desacceleració de l’economia a causa de la incertesa causada als mercats per la guerra a Ucraïna ha portat els anunciants a reduir la seva despesa. Aquesta problemàtica també ha colpejat Google, Twitter i Snapchat, altres gegants de Silicon Valley amb un negoci que, com Meta, depèn de la publicitat. «Sembla que hem entrat en una recessió econòmica que tindrà un ampli impacte en el negoci de la publicitat digital», ha reconegut el cofundador i cap de la companyia, Mark Zuckerberg.

D’altra banda, el canvi en les polítiques de privacitat dels iPhone, que permeten a l’usuari demanar a les aplicacions que no rastregin la seva activitat, ha fet que els seus anuncis siguin menys efectius. Aquest revés va fer que l’any passat Meta reduís en 10.000 milions de dòlars els ingressos publicitaris.

Reptes clau

Un altre dels reptes fonamentals a què s’enfronta Meta és TikTok, un fenomen social d’origen xinès que no ha parat de créixer fins a convertir-se en la sisena plataforma més utilitzada del planeta. Veient això com una amenaça, Facebook i Instagram han anunciat redissenys de les seves aplicacions per prioritzar cada vegada més els vídeos verticals, cosa que imita un model popularitzat pel seu jove competidor. Les dues xarxes també potenciaran els seus algoritmes per duplicar el contingut recomanat als usuaris de comptes als quals no segueixen, un costós sistema en què s’estan invertint molts diners.

Els ingressos de Meta han caigut per primera vegada des del 2012, però el nombre d’usuaris de Facebook segueix a l’alça. Durant el segon trimestre de l’any van créixer un 3%, fins als 1.970 milions, xifra que la manté com la primera xarxa social del planeta. El conjunt de les seves aplicacions tenen 2.880 milions d’usuaris diaris, un augment del 4% en comparació amb l’any passat.

Problemes al ‘metavers’

Tot i que fa anys que l’imperi digital de Mark Zuckerberg investiga la realitat virtual, no va ser fins a l’octubre passat que va anunciar que passava a enfocar el seu negoci en l’anomenat ‘metavers’, un internet immersiu més similar al món dels <strong>videojocs </strong>que ha aixecat molta expectació. Durant el segon trimestre, la divisió Reality Labs, la responsable de la construcció d’aquest espai, va patir pèrdues de 2.800 milions de dòlars.

Les males notícies no s’acaben aquí. I és que just aquest dimecres la Comissió Federal de Comerç, que depèn del Govern dels Estats Units, va presentar una demanda antimonopoli contra Meta per bloquejar la compra de l’empresa de realitat virtual Within, un cop que, si es materialitzés, afectaria de ple en els plans de la companyia per crear el metavers.