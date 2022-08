Whatsapp està treballant en un nou sistema que permetrà als usuaris ocultar el seu número de telèfon quan formin part d'un grup de l'aplicació de missatgeria. Actualment, per a utilitzar WhatsApp és necessari disposar d'un número de telèfon, que apareix per defecte en l'apartat d'informació del contacte, juntament amb altres característiques i configuracions, com silenciar o personalitzar les notificacions d'aquest usuari.

Això també passa en els grups, on apareixen esmentats els participants que, en cas de no estar guardats en la llibreta d'adreces del dispositiu o en la targeta SIM, es mostren a continuació dels contactes prèviament emmagatzemats. Ara la companyia està desenvolupant una nova opció que permetrà als usuaris que formin part d'un grup de WhatsApp la possibilitat d'ocultar el seu número de telèfon, tal com ha advertit WABetaInfo.

Segons ha puntualitzat aquest portal, aquesta opció vindrà deshabilitada de manera predeterminada, cosa que significa que el número de telèfon quedarà ocult de manera immediata per a tots els membres quan s'uneixin a un grup. No obstant això, aquestes dades es poden compartir amb altres subgrups de l'aplicació. De moment es desconeix si aquesta opció, que al principi només estarà disponible en els telèfons Android, arribarà a la versió oficial de la plataforma per al sistema operatiu desenvolupat per Apple, iOS, i quan es farà oficial per a la resta d'usuaris d'Android. Convé recordar que la companyia ha implementat canvis en els grups de WhatsApp, amb característiques entre les quals destaquen la capacitat de crear grups de fins a 512 persones, carregar arxius de fins a 2GB o reaccionar amb 'emojis' als missatges.