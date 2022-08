Samsung presenta la nova generació dels seus revolucionaris smartphones plegables: Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4. Dos dispositius que ofereixen factors personalitzables, experiències fetes a mida i un rendiment millorat. Amb aquesta quarta generació, la sèrie Galaxy Z segueix desafiant el que és convencional per oferir noves maneres d'interactuar que ajuden a millorar el dia a dia de l'usuari.

“Els plegables de Samsung Galaxy es fabriquen segons una filosofia que busca oferir noves possibilitats amb una àmplia personalització, per dins i per fora. Creats en col·laboració amb els nostres ‘partners’ d'àmbit mundial, aquests dispositius plegables de nova generació brinden experiències mòbils sense precedents que satisfan les necessitats dels nostres usuaris més actius”, confirma TM Roh, president i director de Mobile Experience Business de Samsung Electronics. “Gràcies a la ferma aposta per aquesta categoria i el nostre lideratge en la indústria, l'interès i l'entusiasme pels plegables segueix creixent. Hem transformat aquesta categoria amb èxit, partíem d'un projecte radical o revolucionari fins a aconseguir una oferta de dispositius amb una acollida excel·lent de què ja gaudeixen milions d'usuaris de tot el món”.

Com a prova dels esforços de Samsung per aconseguir una fabricació excel·lent, tots els components s’han analitzat de forma minuciosa per oferir una experiència realment optimitzada i assegurar que cada consumidor té un dispositiu que s’ajusta perfectament a les seves necessitats. Galaxy Z Flip4 es basa en l'èxit de l'icònic disseny de la marca en generacions anteriors i hi afegeix altres característiques clau, com ara una experiència de càmera millorada, una bateria més duradora i més opcions de personalització, sense sacrificar el seu disseny ultra-compacte. Galaxy Z Fold4 obre la porta a noves possibilitats per als usuaris en posar a la seva disposició l'experiència més completa vista en un smartphone fins ara, amb característiques com un disseny que canvia de forma, pantalles immersives i prestacions per a la multitasca similars a les d’un PC, a més d'avançada tecnologia per a les càmeres i potents processadors.

Galaxy Z Flip4, l'eina definitiva per a l'expressió personal

Galaxy Z Flip4 millora les prestacions preferides dels usuaris i es converteix en l'eina definitiva per a l'expressió personal. El seu disseny compacte en forma de petxina ofereix experiències úniques no disponibles en cap altre smartphone.

El dispositiu aporta noves possibilitats: grava vídeos sense fer servir les mans o fes selfies des de diversos angles doblegant parcialment el Z Flip4 per activar FlexCam. Els usuaris podran gaudir d'aquestes opcions en les aplicacions favorites. Gràcies a la col·laboració de Samsung i Meta, ja que FlexCam s'ha optimitzat per a les xarxes socials més populars, com ara Instagram, WhatsApp i Facebook. Aprofita més que mai el Z Flip4 fent selfies d'alta qualitat des de la pantalla externa i traient el màxim partit de la càmera principal amb el mode millorat Quick Shot. Comença a gravar vídeos d'alta qualitat en el mode Quick Shot i passa sense interrupcions al Mode Flex per seguir gravant en mans lliures sense haver d'aturar el vídeo (ideal per als creadors de contingut i vloggers).

Els usuaris ja es poden fer selfies en el mode retrat i previsualitzar-los amb les dimensions reals de les fotos en utilitzar Quick Shot. Amb una càmera optimitzada que inclou un sensor un 65% més brillant gràcies a la plataforma mòbil Snapdragon 8+ Gen 1, les fotos i els vídeos seran més nítids i estables, tant de dia com de nit.

El Z Flip4 s'ha dissenyat per poder-ho fer tot sense mans, i poder fer més coses sense ni tan sols obrir el dispositiu. Realitzar trucades, respondre a missatges de text i fins i tot controla el giny de SmartThings Scene, tot des de la pantalla externa.

A més, permet capturar i veure contingut i estar connectat més temps entre càrrega i càrrega gràcies a la bateria ampliada fins als 3.700mAh. Amb la càrrega ultraràpida ja disponible al Z Flip4, es pot assolir el 50% de la càrrega en aproximadament 30 minuts, de manera que els usuaris poden seguir connectats quan disposen de poca bateria.

Amb una frontissa més fina, vores més rectes i el contrast del vidre lacat del panell del darrere amb els marcs de metall brillant, el seu disseny és el més refinat que s'ha creat fins ara. Els usuaris poden personalitzar el Z Flip4 completament per dins i per fora usant Galaxy Themes, tant a la pantalla externa com a la principal per complementar amb fonts, icones i dissenys personalitzats. A més, poden crear la seva pròpia pantalla externa amb nous dissenys de rellotge i fons en diversos formats, des d'imatges i GIFs fins a vídeos.

Galaxy Z Fold4, un portent multitasca i màxim rendiment

Galaxy Z Fold4 és el resultat de la innovació constant que Samsung incorpora a la sèrie de smartphones Galaxy i és el més potent de la marca fins ara. Z Fold4 reuneix tot el coneixement tecnològic adquirit per Samsung per presentar-se com un dispositiu amb més funcionalitat sense importar si està obert, tancat o en Mode Flex. A més, és el primer smartphone que es distribueix amb el sistema operatiu Android 12L preinstal·lat, una versió especial d'Android creada per Google per aprofitar al màxim les experiències en pantalles grans, entre elles les plegables.

La multitasca a Galaxy Z Fold4 és més fàcil que mai i els usuaris poden fer més coses mentre es desplacen. La nova barra de tasques (Taskbar) presenta un disseny similar al d'un ordinador i dona accés a les apps favorites i a les utilitzades recentment. La multitasca també és més intuïtiva gràcies als nous gestos de lliscament. Canvia de forma instantània les obertes en mode de pantalla completa a finestres emergents, o divideix la pantalla en dues per tenir més opcions a l'hora de fer diverses coses alhora.

Els acords de Samsung amb Google i Microsoft permeten portar la multitasca al següent nivell. Les apps de Google, com Chrome i Gmail, ara són compatibles amb la funció d'arrossegar i deixar anar, que permet als usuaris copiar i enganxar ràpidament enllaços i fotos, entre altres coses, d'una app a una altra. Amb Google Meet, els usuaris poden connectar-se amb més gent i gaudir d'activitats junts de manera virtual, com veure vídeos a YouTube o jugar mentre fan una trucada de vídeo. El paquet complet d'Office i Outlook, de Microsoft, també treuen partit de la pantalla plegable per mostrar més informació a la pantalla i permetre formes més àgils d'interactuar amb el contingut. L'experiència multitasca es completa amb la funcionalitat de l’S Pen, que permet fer dibuixos i prendre notes sobre la marxa, a més d'oferir una forma simplificada de desar-lo dins la funda Standing Cover amb suport per a l’S Pen.

Galaxy Z Fold4 permet fer fotos i vídeos sorprenents amb una lent gran angular millorada de 50 MP i la lent 30x Space Zoom. També incorpora diferents modes especialment adaptats per a les càmeres, com un mapa de zoom més gran activat en el mode Capture View (vista de captura), Dual Preview (previsualització dual) i Rear Cam Selfie (selfie amb la càmera del darrere), per treure el màxim profit d’aquest factor de forma únic, i aconseguir més flexibilitat a l’hora de gravar. I, amb una mida més gran de píxel, un sensor un 23% més brillant i més potència de processament, els usuaris poden aconseguir imatges nítides fins i tot de nit.

El contingut també resulta més immersiu i distintiu a la pantalla principal de 7,6 polzades amb un panell més brillant, una taxa de refresc adaptativa de 120Hz i una càmera sota la pantalla menys visible que incorpora una nova disposició de subpíxels de tipus dispers. Les apps de les xarxes socials més populars, com Facebook, s'han optimitzat per utilitzar-les en pantalla gran i poder gaudir del contingut encara més. També pots obrir les apps dels teus serveis de streaming favorits, com Netflix, i veure el contingut en mode mans lliures mitjançant el Mode Flex. Per a les aplicacions no optimitzades, els usuaris poden controlar el dispositiu sense interrompre la reproducció del contingut gràcies al nou panell tàctil Flex Mode Touchpad que afegeix precisió a l'hora de pausar, rebobinar i reproduir vídeos o en fer zoom amb el dispositiu a Mode Flex.

Jugar també és més fàcil ara gràcies a la potent plataforma mòbil Snapdragon 8+ Gen 1 i una connexió 5G ultraràpida. Amb una frontissa més fina, un disseny més lleuger i fins i tot bisells més fins, la pantalla del dispositiu, que és més ampla, fa que sigui més fàcil que els usuaris interactuïn amb només una mà quan usen la pantalla exterior.

Samsung segueix avançant per la seva ruta cap a la innovació i desafiant els límits per oferir als consumidors el nivell de durabilitat que esperen dels seus dispositius, tant per dins com per fora. Amb el material Armor Aluminium per a l'armadura i la tapa de la frontissa, a més del vidre exclusiu Corning Gorilla Glass Victus+ a la pantalla exterior i a la coberta de vidre del darrere, el Z Flip4 i el Z Fold4 són els dispositius plegables més resistents fins a la data. També s’han millorat la durabilitat del panell de pantalla principal gràcies a la seva estructura de capes optimitzada, que ajuda a reduir els danys causats per cops externs. A més, tant el Z Flip4 com el Z Fold4 tenen una resistència a l'aigua segons la certificació IPX8.

Galaxy Buds2 Pro, l'experiència auditiva definitiva

La sèrie Galaxy Z dona cabuda també a Galaxy Buds2 Pro. Els nous auriculars de Samsung que brinden l'experiència de so sense fil més immersiva amb un nou disseny compacte, i una connectivitat sense interrupcions perfecta per a qualsevol moment. Gaudeix de cada moment musical amb la qualitat superior de l'àudio d'alta fidelitat (Hi-Fi) de 24bits, a més d'un rang dinàmic alt que t'ajudarà a sentir-te connectat al contingut que escoltes amb una resolució cristal·lina. Amb el nou Samsung Seamless Codec (SSC HiFi), la qualitat de la música es transfereix sense pauses, i el nou altaveu coaxial de 2 vies fa que aquests sons siguin més rics que mai. El nou disseny compacte i ergonòmic els fa un 15% més petits, amb un ajust ferm a l'orella dissenyat per evitar la rotació, cosa que els converteix en l'acompanyant perfecte a l'hora de fer exercici. Fes trucades sobre la marxa amb la potent tecnologia de cancel·lació de soroll (ANC) per eliminar el soroll de l'exterior. Els nous Galaxy Buds2 Pro permeten als usuaris submergir-se en el seu propi món sense deixar d’estar connectats a les seves vides.

Quan necessitis respondre a una trucada urgent mentre gaudeixes d'algun videojoc o pel·lícula a la teva tauleta, els Buds2 Pro poden canviar sense problemes la connexió d'àudio al telèfon amb només un toc. Incorporen Auto Switch per oferir una transició sense esforç del teu programa de televisió favorit a atendre una trucada dels teus éssers estimats.

I, si per casualitat perds els teus Buds2 Pro, SmartThings Find permet localitzar-los de forma ràpida i senzilla tant si són dins de la seva funda com si no.

Galaxy Buds2 Pro són els auriculars més petits i lleugers de la sèrie Buds Pro de Samsung fins ara i estan disponibles en tres nous colors suaus i neutres: Graphite, White i Bora Purple per a un ‘look’ únic.

Galaxy for the Planet

Des del llançament de la sèrie Galaxy S22, Samsung ha incorporat material reciclat no només a l'empaquetat dels seus productes, sinó també al maquinari. Aquests són els primers passos de la seva iniciativa Galaxy for the Planet, que contempla la incorporació contínua de plàstics reciclats i la creació de nous materials en col·laboració amb ‘partners’ líders en l'àmbit de la sostenibilitat. Sense deixar de cercar la manera d'innovar en els nostres processos de fabricació, ens enorgulleix poder anunciar que més del 90% dels nous Galaxy Buds2 Pro estan elaborats amb material reciclat. En alguns components clau, la nova sèrie Galaxy Z també incorpora plàstics procedents de residus que podrien acabar als oceans, i el seu empaquetat està fet al 100% de paper reciclat. També hem reduït el volum d'aquest empaquetat fins a un 58% en comparació amb el dels dispositius Galaxy plegables de la primera generació. Això equival a deixar de produir aquest any aproximadament 10.000 tones d'emissions de carboni pel que fa al transport.

Disponibilitat

Galaxy Z Flip4 complementa l'estil individual dels usuaris amb dissenys prèmium en dos colors ja clàssics, Bora Purple i Graphite, i dues opcions noves, Pink Gold i Blue. L'ampliació de la línia que representa Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition, ja disponible a 28 països de tot el món, permet fins a 75 combinacions diferents del color del vidre i els marcs, per tenir un control absolut sobre l'aparença dels dispositius. Galaxy Z Fold4 i la funda Standing Cover amb suport per a l’S Pen també estan disponibles en els refinats colors Gray Green, Beige i Phantom Black.

A més, Galaxy Z Fold4 també està disponible en el color Burgundy i amb opcions addicionals d’emmagatzematge de fins a un terabyte, exclusivament a Samsung.com.

Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 es podran reservar en alguns països a partir d'avui 10 d'agost i estaran disponibles en alguns països europeus a partir del 26 d'agost. Els clients que reservin un Galaxy Z Flip4 o un Galaxy Z Fold4 rebran un any de subscripció gratuïta a Samsung Care+, que ofereix protecció contra caigudes i esquerdes a la pantalla amb el suport dels experts de Samsung en 51 països.

Per a més informació sobre el Galaxy Z Flip4 i el Z Fold4, visiteu www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/es/, https://www.samsung.com/es/.