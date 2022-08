Hi ha ocasions en què la tecnologia es fa senzilla i tendra, i dona una adequada opció a pares i educadors, no només per omplir les tardes de l’estiu, sinó per posar a la seva disposició una atractiva eina per a l’oci i l’educació.

La idea ha sigut de Stelii i així ho explica la seva cofundadora, Maëlle Chassard, que afirma que l’objectiu és «posar la imaginació al centre del desenvolupament infantil». A Stelii es parteix de la base que desenvolupar la imaginació no només consisteix a estimular la creativitat, sinó també a desenvolupar l’esperit crític, comprendre millor les mateixes pors i emocions, aprendre a conèixer-nos millor i a conèixer el món que ens envolta».

Quan es va fundar la companyia el 2014, apunta Chassard que «no vam obtenir gaire resposta al parlar d’imaginació. No obstant, ens vam atrevir a creure que la nostra veu tenia sentit en un món cada vegada més digital. Aquests anys de desenvolupament ens han permès reafirmar una visió clara i ambiciosa: donar accés a la cultura i a l’educació al major nombre de nens possible a través dels audiocontes, perquè, al cap i a la fi, a tothom li agrada que li expliquin històries boniques.

Solucions

Durant les vacances hi ha situacions clau que poden arribar a ser un repte per entretenir els nens. En aquest escenari resulta útil Mi Fábrica de Historias, un producte que aporta valors singulars per a l’oci infantil. El dispositiu permet que els nens es relaxin i es concentrin escoltant els audiocontes integrats, com Relax en las Nubes, on, a més d’històries especials, estan disponibles 6 ejercicios de relajación per submergir-se a un son profund. Amb Celia, Gastón, el Maestro i altres personatges, els petits estaran entretinguts imaginant històries i aprenent coses noves.

Hem de destacar un altre moment difícil com els llargs viatges amb cotxe, els nens podran divertir-se escoltant alguna de les narracions interactives, com la Isla de los Juguetes utilitzant els auriculars Octave, també desenvolupats per la firma.

Mi fábrica de historias

Es tracta d’un contacontes interactiu en el qual els nens de 3 a 8 anys trien les històries que desitgen conèixer. Poden seleccionar un personatge, un univers, un objecte i després escolten la història que han creat.

Es presenta amb 48 audiocontes inclosos aptes a partir de 3 anys. És un dispositiu sense ones ni pantalles, afavoreix desenvolupar el llenguatge i el vocabulari dels més petits i millorar la seva concentració a través de moments d’escolta activa.

Auriculars Octave

Amb els seus colors cridaners van a joc amb Mi Fábrica de Historias. Permeten escoltar els contes en qualsevol situació ja que en l’ús són còmodes i ultraresistents, i estan dissenyats per adaptar-se a nens de 3 a 8 anys. Igual com Mi Fábrica de Historias, el volum és limitat segons la normativa vigent.

L’integren un connector jack doble i poden personalitzar-se amb els herois Stelii mitjançant els sis parells d’adhesius que venen inclosos.

Valoració positiva

Es tracta d’un producte assequible i pensat especialment per a l’ús infantil. No resulta agressiu en cap cas, ja que no inclou cap tipus de pantalla i els sons estan regulats.

En els temps que corren, l’habitual és que el nostre entorn estigui ple de pantalles digitals, l’alternativa a les pantalles per als nens són productes del tipus desenvolupat per Stelii, ja que potencien un òptim desenvolupament cognitiu i el seu aprenentatge, reforçant la seva creativitat, la imaginació o la parla.

La franja d’edat de 3 a 8 anys és clau per al creixement dels petits. Aquests dispositius poden ajudar ja que fomenten l’escolta activa perquè aprenguin noves paraules i enriqueixin el seu vocabulari, a més de ser útils a l’hora de potenciar la seva imaginació i creativitat. Aquest concepte d’aprenentatge ofereix una forma d’educació inspirada en la tradició oral i l’essència de la narració.

Preus

El preu de la Fabrica de Historias és de 64,90 euros i dels auriculars Octave 29,9 euros

El sistema funciona amb <strong>una aplicació</strong> que es pot descarregar de manera gratuïta i que permet realitzar compres de diferents articles i audiollibres.