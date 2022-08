Meta, el gegant tecnològic propietari de Facebook i Instagram, ha llançat a Espanya la plataforma Horizon Worlds, que pretén ser el primer pas de la companyia per construir l’anhelat <strong>‘metavers’,</strong> un espai de realitat virtual a què connectar-se per jugar i socialitzar amb els altres.

Així ho ha anunciat Mark Zuckerberg, cofundador i director executiu de l’imperi més gran de les xarxes socials, en una publicació en la qual ha compartit una imatge del seu avatar –el seu personatge virtual dins de la plataforma– juntament amb rèpliques, poc aconseguides, de la Sagrada Família de Barcelona i la Torre Eiffel de París.

A partir d’avui, dimecres, Horizon Worlds estarà disponible per als usuaris més grans de 18 anys tant a Espanya com a França, sent així els primers països europeus on la nova plataforma social de Meta desembarca després de fer-ho ja als Estats Units, el Canadà i el Regne Unit, on acumulen més de 300.000 usuaris mensuals.

Primer pas cap al metavers

Horizon Worlds és tan sols una de les aplicacions de realitat virtual que Meta ha posat en marxa per començar a dissenyar l’anomenat ‘metavers’, concepte de moda en la indústria tecnològica que recull les aspiracions de crear una internet immersiva en què l’usuari se submergeix com si fos un videojoc. La companyia pretén que aquest espai es converteixi en una realitat paral·lela on cada vegada més persones passin el temps –xerrant, veient concerts virtuals o realitzant reunions de treball– i on gastin els seus diners, un somni que encara queda lluny.

L’octubre passat, Zuckerberg va anunciar que l’empresa matriu propietària de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger i Oculus, entre d’altres, passava a dir-se Meta. El moviment va servir per il·lustrar el gir de la companyia al passar la seva aposta per les xarxes socials a la realitat virtual, però també per mirar de silenciar l’escàndol causat per les revelacions que van exposar que la plataforma alimenta l’odi i colpeja la salut mental de les menors.