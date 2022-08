A Twitter se li acumulen els problemes. A més del judici pendent contra <strong>Elon Musk</strong>, la plataforma afronta ara una denúncia del que va ser excap de seguretat, Peiter ‘Mudge’ Zatko, en la qual acusa la directiva de la companyia d’enganyar els reguladors dels Estats Units i el seu propi consell d’administració a l’ocultar les «deficiències extremes i atroces» del seu sistema de seguretat, així com de no fer prou per frenar els missatges no desitjats (spam).

La denúncia, de 84 pàgines, va ser presentada al juliol davant la Comissió del Mercat de Valors, la Comissió Federal de Comerç i el Departament de Justícia dels EUA i s’ha conegut ara després de filtrar-se al Washington Post. En el text, Zatko acusa Twitter de «mentir» a la cara a les autoritats a l’assegurar que tenia un pla de seguretat sòlid per fer front a possibles <strong>atacs cibernètics</strong>. Twitter s’arma per a la seva batalla legal contra Elon Musk En realitat, denuncia, la meitat de servidors de la companyia operaven amb un ‘software’ desactualitzat i vulnerable, es van ocultar «dades terribles» sobre les infraccions comeses a la plataforma i les dades privades dels 238 milions d’usuaris diaris estaven desprotegides. Això va permetre agressions contra comptes d’alt perfil com els dels expresidents Donald Trump i Barack Obama, així com contra la de Musk. Esforços limitats contra l’‘spam’ El document també al·lega que la companyia va prioritzar continuar augmentant el nombre d’usuaris en lloc de mirar de reduir la proliferació de missatges no desitjats. Tot i que els segons empitjoren l’experiència de l’usuari, la directiva de Twitter va optar pel creixement de la seva base, ja que això els permetia guanyar bons milionaris, segons relata el ‘Washington Post’. Zatko va ser contractat a finals del 2020 per l’antic director executiu de Twitter, <strong>Jack Dorsey</strong>, i va ser acomiadat el gener passat pel seu successor, Parag Agrawal. Portaveus de la plataforma han desmentit les acusacions del seu excap de seguretat, assegurant que la denúncia està «plena d’inexactituds» i acusant el filtrador d’oportunista. Elon Musk suspèn temporalment la compra de Twitter Les autoritats nord-americanes estan estudiant el document presentat per Zatko per determinar fins a quin punt estava exposada la ciberseguretat de Twitter i com això ha pogut afectar els seus usuaris. ¿Com afecta la compra de Musk? La denúncia pot afegir més llenya al foc judicial obert entre Twitter i Musk. I és que el magnat al capdavant d’empreses com Tesla o SpaceX va retirar la seva proposta de compra de la plataforma per 41.000 milions d’euros –quan ja havien firmat un acord– amb l’argument que el nombre de comptes automatitzats (bots) que la directiva va proporcionar no era correcte, una tesi que Zatko també recolza. Just aquest dilluns es va donar a conèixer que Musk ha citat Dorsey, fundador de la plataforma, perquè testifiqui en l’esperat judici el 17 d’octubre. Twitter assegura que elimina més d’un milió de comptes de ‘spam’ cada dia, que sumen més de 300 milions a l’any.