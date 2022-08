WhatsApp fa temps que busca convertir-se en una app tot terreny que vagi més enllà de la missatgeria instantània. És per això que Meta, l’empresa matriu també propietària de Facebook i Instagram, va llançar ahir la seva primera experiència per permetre als seus usuaris realitzar tota mena de compres a través de la plataforma, una experiència que, de moment, queda limitada a l’Índia.

El gener del 2018, WhatsApp va introduir WhatsApp Business, una plataforma de comunicació de pagament pensada per a empreses. Aquesta modalitat permetia als negocis crear un catàleg de productes. Tanmateix, no oferia una possibilitat de compra de principi a final, des de seleccionar el producte i afegir-los al carro fins a pagar-lo. Fins ara.

Meta s’ha associat amb el gegant del comerç electrònic indi JioMart –que pretén competir amb Amazon– per posar en marxa aquesta funció, cosa que permet als usuaris comprar aliments directament des de la plataforma. Aquesta aliança és especialment estratègica, ja que l’Índia és el mercat més important per a Meta, on l’aplicació és utilitzada per 500 milions de persones cada mes.

Tot i que aquesta funció es desplegarà probablement en altres països, WhatsApp haurà d’arribar a acords amb els reguladors nacionals de cada mercat per poder tenir els permisos necessaris per operar com a plataforma de comerç electrònic. A l’Índia aquest procés s’ha allargat dos anys, segons ha assenyalat Bloomberg.

Camí a ser una ‘superapp’

Aquesta nova funció respon a una estratègia econòmica. Fins ara, WhatsApp ha suposat una petita part del negoci de Meta, majoritàriament publicitari. L’app guanya diners cobrant pel seu pla per a empreses i venent anuncis a les seves altres plataformes que redirigeixen els usuaris al xat privat d’una empresa.

Fa anys que el seu director executiu, Mark Zuckerberg, intenta canviar això i el salt al comerç en línia és un primer gran pas. Així, la companyia espera que la possibilitat d’introduir pagaments des de l’app ampliï la seva possibilitat de negoci i generi més ingressos, especialment en un moment en què el gegant de les xarxes socials ha tingut la seva primera caiguda d’ingressos. Meta està testant aquestes vies en mercats creixents en els quals és molt popular com l’Índia o el Brasil.

Amb aquest salt WhatsApp prossegueix el seu camí per convertir-se en una ‘superapp’ similar a WeChat, l’aplicació xinesa que permet als seus usuaris xatejar, realitzar compres i fins i tot firmar tota mena de tràmits oficials com un casament o un divorci. En els últims mesos, Meta ha introduït una sèrie de novetats que milloren la usabilitat de l’app.