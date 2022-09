Demà dia 7 de setembre a les 19.00 hores d’Espanya, Apple donarà a conèixer, des de l’Steve Jobs Theatre de l’Apple Park a Cupertino, Califòrnia, els nous iPhone 14, així com l’Apple Watch i, si els rumors es compleixen, els AirPods Pro 2. Fins i tot es diu que hi ha una nova tauleta.

La companyia li ha donat a l’esdeveniment el nom de Far out (lluny, més lluny)

iPhone 14, totes les dades

Els iPhone 14 seran presentats demà, en total 4 versions que arribaran a les botigues uns 9 dies després, sobre el 16 de setembre. Els analistes apunten que aquest any no hi haurà iPhone mini donada l’escassa acceptació al mercat i podria ser substituït per un equip bàsic però amb més mida de pantalla.

Així quedaria la gamma, iPhone 14 (6,1 polzades) i un iPhone 14 Max o Plus (6,7 polzades) i dos models Pro com hi ha actualment, iPhone 14 Pro i 14 Pro Max.

Respecte als preus, el tema amb més disparitats, s’espera que el model Pro se situï entre els 1.200 i els 1.300 euros, mentre que el model Pro Max podrà superar els 1.700 euros depenent de la capacitat. El model més bàsic partiria dels 1.000 euros.

Aquestes posicions signifiquen increments notables respecte a la generació anterior que s’explicarien per les importants millores introduïdes sobretot en el sistema de fotos i per les noves funcionalitats dels equips.

S’ha d’assenyalar que s’ha filtrat una millora de la potència amb un millor processador, amb més bateria i més memòria RAM en els models Pro, fins i tot es diu que podria aparèixer un model amb 2 TB d’emmagatzematge.

Es donen per fets canvis en el disseny marcats per la desaparició del Notch (els clients n’han sol·licitat repetidament una solució per l’impacte que genera a la pantalla). La nova estètica podrà ser un punt i una fina línia sobre la pantalla.

Arribarà en colors habituals i un nou to morat.

Preus filtrats

Les previsions apunten que els models bàsics d’iPhone 14 podrien situar-se en uns 1.000 euros mentre que el límit de gamma podrà superar els 1.700 euros. L’iPhone 14 Pro podria costar entre 1.200 i 1.300 euros. Hi ha un notable desacord respecte a l’anunci final d’Apple. Demà ho veurem

Rellotge sèrie 8 i alguna cosa més

S’ha filtrat també que es presentarà un nou rellotge d’Apple, que segons alguns analistes de la marca podria tancar diferents versions. Es caracteritzarà per una important millora de la resistència i estarà elaborat en materials com el titani i el safir, almenys en la versió de més alta gamma. Segons diferents fonts arribarà amb tres versions: el model estàndard, la versió SE i una versió Pro, aquesta última de gran resistència i bateria, pensat per a l’esport i el fitnes.

Tindrà un disseny quadrat i una pantalla més gran que la generació actual, a més de millores a la bateria.

S’espera que integri un nou sensor de temperatura.

La versió més completa de rellotge apunta als 1.000 euros.

Finalment se sap que Apple podria presentar un tercer producte, però hi ha certes discrepàncies

LA PRESENTACIÓ EN DIRECTE

La companyia ha generat un ‘link’ perquè els fans d’Apple puguin veure la presentació de tots els nous models de la companyia: en la següent entrada: https://www.youtube.com/watch?v=ux6zXguiqxM

Els lectors podran seguir via YouTube els importants canvis en el disseny del producte d’aquest any, com la desaparició del Notch i les millores a les càmeres. Segons alguns analistes de mercat i si les previsions es compleixen sobre l’iPhone 14 Pro Max, estaríem en vista de l’actualització més important en un iPhone.

El que sabem segons les últimes filtracions

Es posarà a la venda el dia 16, 9 dies després del llançament

Els preus partirien dels 1.000 euros el model bàsic

L’iPhone 14 Pro Max podria tenir una càmera ultra gran angular molt millorada, molt millor per a situacions de poca llum.

Una nova versió millorada del processador, el xip A16 Bionic.

El disseny modificarà el Notch de la pantalla substituint-lo per un punt (petit forat en pantalla) o una petita línia. L’aspecte serà semblant en les altres coses als models anteriors

Colors or, porpra, verd, grafit i plata.

La pantalla del Pro Max serà OLED de 6.68 polzades de resolució 1284 x 2778, amb taxa de refresc de 120Hz i 458 ppp.

Les càmeres del Pro Max comptaran amb un sensor de 48 MP davant els 12MP del seu predecessor. Pel que sembla, aquesta càmera serà capaç de gravar vídeo en 8K (davant del 4K de l’iPhone 13 Pro Max) i vindrà acompanyada de dues càmeres més. El sistema afegirà una ultra gran angular de 12MP, amb un augment dels píxels. L’altra càmera serà un teleobjectiu.

Aportarà una important millora de la gestió tèrmica.

La RAM serà de 6GB o es podrà incrementar fins a 8GB. No hi ha acord en això. Respecte a l’emmagatzematge es parla que podria arribar als 2 TB, en la versió límit de gamma.

Altres rumors apunten a la millora de la connectivitat, però aquí les filtracions són molt difuses, i es parla de connexió satel·litària i eSIM.

Augmentarà l’autonomia de la bateria tot i que no se n’ha qualificat la capacitat i s’hi afegirà velocitat de càrrega que podria augmentar a 30W.