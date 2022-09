La companyia tecnològica Zoom ha demanat als seus usuaris que actualitzin urgentment l’aplicació per realitzar videotrucades en detectar una bretxa de seguretat en el sistema. Segons ha explicat a elDiario.es, que ha avançat la informació, aquestes fallades permeten que «un actor malintencionat obtingui la transmissió d’àudio i vídeo d’una reunió a la qual no estigués autoritzat a entrar».

Aquesta vulnerabilitat, que Zoom ha qualificat com a molt greu, permetria que qualsevol ciberatacant irrompés en una reunió privada sense que els altres participants poguessin detectar-ho, una porta oberta al robatori d’informació personal. La companyia no ha detallat si ja ha detectat casos de ciberespionatge.

Aquesta vulnerabilitat s’uneix a dos forats més que tenen un impacte més limitat. Tot i així, la companyia ha fet una crida d’urgència als seus usuaris perquè actualitzin l’aplicació del seu servei tant al mòbil com a la web, ja que l’actualització posa un pedaç a aquestes bretxes, detectades per un equip intern de Zoom.

Els usuaris que utilitzen Zoom a través del navegador no quedarien exposats a aquests forats de seguretat, ja que només afecta els usuaris que tenen l’app del servei descarregada, tant si és de pagament com si no.