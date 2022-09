TikTok ha llançat aquest dijous una nova funció que permetrà als seus usuaris enviar de manera privada una única foto diària als seus amics, una estratègia amb què plagia descaradament el disseny que està llançant a l’aplicació <strong>BeReal</strong>.

Coneguda com l’‘anti Instagram’, BeReal és una plataforma creada a França l’any 2020 que en els últims mesos ha vist catapultada la seva popularitat especialment entre els més joves, i que ja supera el milió de descàrregues. Aquest inesperat èxit es deu al seu senzill funcionament. I és que l’app connecta cercles reduïts d’amics, que una vegada al dia reben una notificació perquè comparteixin amb els seus una imatge del que estan fent en aquell moment.

D’aquesta manera, BeReal s’ha posicionat com una alternativa que reforça la comunicació social, sense filtres, ni posturejos, en un ecosistema digital cada vegada més centrat en l’entreteniment, la competició i la recomanació de continguts a través d’algoritmes.

Cada vez más redes sociales intentando parecerse a todas las demás para imponerse a la competencia. https://t.co/bXpG63DJTa — Carles Planas Bou (@carlesplb) 15 de septiembre de 2022

TikTok ha sigut fins ara la punta de llança d’aquest gir cap a un internet de consum incessant de continguts de tercers. Ara bé, l’anunci d’aquest dijous confirma que busca un equilibri entre l’entreteniment i la connexió amb les teves amistats. D’aquesta manera, copia el seu competidor per mirar d’anul·lar l’app francesa i evitar perdre usuaris cap aquest nou fenomen digital. «Prepara’t per a les notificacions ‘push’ diàries, que et conviden a capturar un vídeo de 10 segons o una foto estàtica del que estàs fent en aquell moment», diu el comunicat de TikTok.

Plagiar allò que té èxit

La plataforma de vídeos en vertical no ha sigut l’única que ha respost a la creixent popularitat de BeReal plagiant el seu disseny. Fa unes setmanes, Instagram (propietat de <strong>Meta</strong>, empresa matriu de Facebook) va anunciar que estava desenvolupant aquesta mateixa funció. Cada vegada són més les aplicacions que, relegant l’autenticitat a un segon pla, busquen copiar tot el que triomfa en els seus rivals per mantenir la seva posició al mercat i continuar competint-hi. Tot i que això suposi convertir-se en una espècie de Frankenstein digital.