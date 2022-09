«Anuncio que soc un hacker i que Uber ha patit una violació de dades». Amb aquestes paraules, un presumpte jove de 18 anys ha anunciat als empleats de la companyia tecnològica que havia aconseguit infiltrar-se en el seu sistema amb un atac cibernètic «total» que està sent investigat.

La plataforma va descobrir dijous que la seva xarxa informàtica havia sigut vulnerada. La bretxa hauria afectat molts dels sistemes interns d’Uber, així com el seu arxivament de dades al núvol i el codi font de l’aplicació que ha popularitzat el lloguer de viatges en cotxes de particulars, segons ha assenyalat el ‘New York Times’, que ha tingut accés a imatges que provarien aquesta important infiltració.

Darrere d’aquest atac hi ha un jove de 18 anys que va enganyar un empleat de la companyia perquè li proporcionés les contrasenyes necessàries per penetrar en el sistema informàtic d’Uber, un mètode que es coneix com a enginyeria social. Després de realitzar l’atac, va utilitzar el compte usurpat per comunicar als treballadors de la plataforma el que havia fet.

Uber ha reconegut que està investigant l’atac, del qual ja ha informat les autoritats policials. Així, la companyia va demanar als seus empleats que deixessin d’utilitzar els sistemes de comunicació interns, que van ser desconnectats per intentar evitar que l’atacant tingués accés a més dades sensibles.