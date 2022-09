Milers de petits inversors es van despertar el 5 de juliol veient en directe com els diners que havien confiat a un conegut ‘trader’ s’esfumaven fins a quedar reduït a zero euros. «Increïble. Flipant. S’han ventilat gairebé vint milions», va comentar, cap a les dotze del migdia, un d’ells en un canal de Telegram habilitat a l’efecte. «Déu, però per què no es pronuncien?», va preguntar un altre en to desesperat. El grup va créixer i la conversa va continuar durant les hores següents, amb missatges de desil·lusió («jo estic francament decebut»), mencions al regulador («si un fons d’inversió perd aquests diners s’obren investigacions de la CNMV a Espanya») i desengany. «Segons la meva opinió», deia un dels afectats, «ens han ben fotut i no n’ensumarem ni una».

El ‘trader’ que es va «ventilar» els esmentats milions —concretament, 17— respon al nom de Leviatan. Operava a Roboforex, una plataforma d’inversió registrada a Belize i no supervisada a Espanya que, entre altres serveis, ofereix la possibilitat de fer ‘copytrading’: una vella fórmula que consisteix a copiar els moviments d’un altre inversor expert, que al seu torn s’emporta comissió per ser copiat. «Es copien de manera automatitzada les posicions d’un inversor. Quan aquest inversor guanya, el guany es replica percentualment en el teu compte partint del capital que hagis introduït», explica l’analista d’IG Espanya Diego Marín. «El ‘copytrading’ va agafar certa fama amb plataformes com eToro i Darwinex i després no ha tingut gaire ‘boom’ fins ara, que ha explotat el pastís».

En el cas que ens ocupa, l’‘expert’ és Leviatan. Invertia en el mercat de divises comprant i venent dòlars i euros. El dipòsit mínim per començar a copiar-lo era, al principi*, de 3.000 dòlars (ara mateix, equivalents a 3.000 euros) i la comissió que s’emportava era del 25% sobre els guanys obtinguts cada dia. Segons una captura del seu perfil de llavors, van arribar a copiar-lo 2.324 inversors que mantenia actualitzats a través d’un canal de Telegram en el qual només ell podia escriure. Enviava un resum diari amb els guanys i un comentari de mercat. El dia de la tragèdia es va mantenir en silenci; al següent, va enviar un missatge de disculpa («sentim molt la pèrdua que avui hem patit»), va oferir una vaga explicació («no estem en una situació normal a causa de la pandèmia, la guerra, la demora en la pujada dels tipus per part del BCE, la inflació i la por dels inversors») i va animar la gent a seguir. «De res serveix lamentar-se pel que ha passat, ara toca aprendre’n [...] Així és la vida, quan caus t’has d’aixecar [...] Aquest és l’únic camí cap a l’èxit i nosaltres el recorrerem, a la vostres mans està si decidiu acompanyar-nos o no». Aquest missatge va desaparèixer setmanes després perquè va esborrar el seu canal principal de Telegram.

Leviatan és, segons es diu entre els que el seguien, un pseudònim sota el qual s’oculten dues o tres persones que viuen a Andorra. Ningú sap exactament qui són ni com contactar-los, tot i que circulen captures de perfils a Instagram (amb les cares i el nom d’usuari esborrats) i hi ha gent que assegura que són ells. Entre els inversors que van perdre els seus diners hi ha joves espanyols i llatinoamericans. Aquests últims estan resignats —«des d’aquí poc o res podem fer»—, mentre que un dels espanyols promet donar el seu nom i la seva adreça, previ pagament d’una quantitat «simbòlica», a qui vulgui anar a buscar-los.

Com va arribar tota aquesta gent fins aquí?

Com va arribar tota aquesta gent fins aquí?Leviatan —o els seus misteriosos integrants— no seria ningú si altres no haguessin parlat d’ell. Molts dels que van anar a copiar-lo hi van arribar, expliquen diversos afectats consultats, després de veure els vídeos d’Adrián Sáenz, un creador de continguts que suma més d’1,2 milions de subscriptors a YouTube, 160.000 a Instagram i 130.000 a TikTok. A què es dedica? Sáenz acumula quatre anys pujant vídeos a les xarxes socials sobre ‘dropshipping’ (venda de productes directament des del majorista), comerç electrònic, vendre a Amazon, pòquer, lloguer a Airbnb, fons d’inversió, mineria de criptomonedes o NFTs. Qualsevol mètode amb què es pugui guanyar diners és susceptible d’aparèixer al seu canal.

Fa cinc mesos, Sáenz va sorprendre la seva audiència amb un vídeo en què explicava com guanyar diners amb ‘copytrading’. No és l’únic —YouTube ja s’ha omplert de vídeos de nanos comentant aquest mètode d’inversió— però sí un dels que més reproduccions acumula. Al primer vídeo s’hi va sumar un altre ensenyant quant guanyava en una setmana, després en un mes i finalment en dos mesos. Casualment, els tres primers van ser eliminats de YouTube i només l’últim es manté públic.

Adrián Sáenz explica en el seu vídeo com va conèixer aquest model de negoci. «Fa un any era al gimnàs i se’m va acostar un noi que em va dir: escolta, Adrián, he vist algun dels teus vídeos de YouTube i m’agradaria recomanar-te que comencis a fer ‘copytrading’». Segons comenta, ho va veure molt arriscat i no hi va invertir, una cosa que va canviar radicalment deu mesos després, al considerar-ho «una bona idea per fer en un vídeo». En aquesta ocasió va col·locar 3.000 euros en tres ‘traders’, és a dir, en tres sistemes que replicaven tres experts. Una setmana després havia perdut 14 euros en conjunt. No obstant, un dels tres ‘traders’ sí que l’havia fet guanyar diners: un total de 18 euros. Aquest ‘trader’ era el famós Leviatan.

Amb total confiança, Sáenz va decidir quadruplicar la seva aposta i invertir 5.000 euros en ell. Al cap de 30 dies obtenia els seus fruits, uns guanys en aquest sistema que rondaven els 966 euros. Mentrestant, en els dos primers vídeos, va col·locar un ‘link’ d’afiliat amb qui rebria una comissió per tots aquells que es registressin a Roboforex i invertissin en Leviatan. D’això ja no hi ha rastre públic, però així ho demostra un altre ‘youtuber’ que va revelar la tràgica inversió de Sáenz, Capelo Trading. El mateix Sáenz també ho va confessar en l’últim vídeo sobre aquesta temàtica.

Amb 5.000 euros invertits i 1.000 euros guanyats en un mes, Sáenz va duplicar la seva inversió en Leviatan fins als 10.000 euros. 63 dies després d’haver començat a copiar els tres ‘traders, Leviatan li oferia el millor retorn, uns guanys de 7.368 euros. Això suposa una rendibilitat del 73,7% sobre el capital invertit en només dos mesos, una cosa incomparable amb altres instruments financers com la borsa o la renda fixa.

El jove ‘youtuber’ havia trobat un aqüífer en el desert i així ho va fer saber a la seva legió de seguidors. Malgrat predicar les bondats del ‘copytrading’ i promocionar, amb comissió pel mig, un ‘expert’ per copiar, Sáenz va incloure en els seus vídeos l’afegitó d’«això no és una recomanació d’inversió», fonamental per evitar responsabilitats. «És cert que per exercir una activitat d’assessorament financer necessites certes capacitats i aptituds. Si no, no et deixen inscriure-la al Registre Mercantil, comenta l’advocat Juan Carlos Gómez de León, que ha portat casos d’estafes amb criptomonedes. «Però fins a quin punt són aquestes recomanacions una activitat financera? O s’acredita que el ‘youtuber’ sabia que aquestes operacions serien un fracàs o no hi ha cap estafa».

Veient tan increïble retorn i «per mitjà del seu amic del gimnàs», Sáenz va contactar amb Leviatan per fer-li una sèrie de preguntes. Entre les quals, què hauria de passar perquè es perdessin tots els diners, a la qual cosa l’‘expert’ va respondre que hauria de ser una cosa que històricament mai ha passat.

Una estratègia perdedora

L’estratègia d’inversió de Leviatan per guanyar amb el canvi eurodòlar era una martingala, un sistema molt conegut als casinos, on en cas de pèrdua es juga el doble. És a dir, si es juga vermell i cau negre s’aposta el doble, i així successivament. En borsa és igual: si un actiu puja, s’inverteix a la baixa i si continua pujant es llancen ordres de venda.

Als mercats financers i al casino aquesta estratègia falla quan s’encadena una mala ratxa i no hi ha més capital per apostar. Es tracta d’una estratègia amb esperança matemàtica negativa, és a dir, perdedora a llarg termini, una cosa que va acabar reconeixent Sáenz després de cinc vídeos pujats sobre ‘copytrading’. Quina és la part positiva? Tot i que faci fallida en algun moment, es desconeix quan passa. Mentre no faci fallida, pot ser molt rendible. Així va ser en el cas de Leviatan, que va arribar a obtenir una rendibilitat acumulada superior al 350%, una cosa impossible d’aconseguir ni pels millors fons d’inversió.

Malgrat les nuvolades que envolten l’estratègia, Leviatan defensava que hauria de passar una cosa històrica perquè fes fallida. Això és mentida, ja que en el passat van tenir diversos drowdowns (baixades) que a punt van estar de fer fallida. Només entre el maig i el juny van acumular caigudes que després van recuperar del 38%, del 61% o del 73%.

«Aquest tipus d’operativa no té ni cap ni peus. La divisa eurodòlar cau des del 2021. Un bon inversor sap des de fa més d’un any que l’euro perd terreny davant el dòlar», valora l’analista d’IG. «I la martingala els va sortir realment malament. És una estratègia habitual? S’utilitzen perquè no es té ni idea del mercat. Intentaria evitar-les. Dins del ‘trading’, les divises són molt volàtils i és complicat fer aquest tipus d’estratègies. Però al final hi ha molt màrqueting que potencia aquesta situació».

«Ens han vacil·lat»

Després de l’enorme caiguda del juliol van passar dues coses. La primera, que els petits inversors van continuar queixant-se a Telegram («ens han vacil·lat») i valorant prendre accions conjuntes. La segona, que Leviatan va obrir un nou perfil, va captar nous inversors (al voltant de 600) i va tornar a fer fallida i va perdre tots els diners setmanes després. Sáenz, per la seva banda, va treure els seus diners a temps i va pujar un vídeo dient que ja no recomanava el ‘copytrading’ ni les estratègies martingala. Va informar que treia els enllaços d’afiliat i va preguntar als seus seguidors què volien fer amb els 20.000 euros que havia guanyat. «Què us agradaria que en fes? Us agradaria que provés algun tipus de negoci o inversió? Deixeu-m’ho en els comentaris perquè els llegiré», va inquirir.

El despatx d’advocats Jiménez i Lozano es va posar en contacte amb els afectats i els va convidar a afegir-se a una reclamació col·lectiva contra Roboforex, la plataforma: no contra el misteriós Leviatan ni contra el ‘youtuber’ que el va promocionar, que van cobrar les seves comissions mentre l’operativa va donar resultats. Des del despatx asseguren que hi havia uns 400 interessats a reclamar i van quedar a proporcionar més informació, cosa que finalment no van fer. Hi ha afectats que en desconfien. «Sona a rotllo perquè un advocat cobri diners», diuen en el grup.

L’advocat Gómez de León creu que, en cas de presentar-se, la reclamació no prosperarà i als joves inversors no els retornaran ni un euro. «Jo no ho veig. Si acceptes copiar una inversió que no saps si és bona o dolenta, estàs jugant. T’han enganyat perquè has perdut els diners», conclou. «Però, i si surt bé, què en dius?».