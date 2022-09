El Govern llança 'La meva cartera', el moneder digital que permetrà tenir tots els títols que emet la Generalitat i altres entitats d'àmbit català en un únic espai al mòbil, segons han anunciat el vicepresident de l'Executiu, Jordi Puigneró i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon en un acte al Recinte Modernista de Sant Pau. La primera incorporació serà la targeta sanitària que estarà disponible partir del 27 de setembre per identificar-se a les farmàcies, primer i progressivament a centres assistencials com el CAP o hospitals. Per descarregar-la, s'ha de fer servir un certificat digital: l'idCAT Mòbil. La cartera anirà incorporant carnets com ara el de família nombrosa, el de biblioteques o la T-Mobilitat.

Aquest moneder neix amb la voluntat de ser el "moneder digital de Catalunya" i incorporarà títols "d'entitats privades" del món de la cultura i l'esport abans de finals d'any, segons ha explicat Puigneró. El format digital de la targeta sanitària es podrà fer servir, en primer lloc, a les 3.200 farmàcies catalanes perquè tecnològicament estan preparades. Els centres d'atenció primària s'hi aniran adaptant "de forma progressiva", ja que ara només un 40% dels CAP poden llegir les targetes al mòbil.