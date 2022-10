La Unió Europea va determinar fa pocs dies que per a l’any 2024 tots els dispositius mòbils es podran recarregar únicament amb connectors USB tipus C, és a dir, de la manera en què es carreguen la gairebé totalitat dels mòbils amb tecnologia Android. La resolució és oficial i no té marxa enrere.

La tecnologia que utilitza Apple i que ja carrega els seus iPad i els seus ordinadors portàtils amb connectors USB tipus C s’haurà d’adaptar a carregar els seus coneguts iPhones amb aquest tipus de connector... o fer-los tots per la via sense fil. On es pot escoltar ‘El pòdcast d’El Periódico’ es publica de dilluns a divendres i es pot escoltar en les plataformes iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcast i Apple Podcast.