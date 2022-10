Spotify incorporarà el català entre els idiomes en què està disponible la seva aplicació a partir d’aquest mes d’octubre. Spotify vol així acostar-se a la família blaugrana i en reconeixement de la identitat del club i al seu compromís amb Catalunya; de fet, ho va anunciar el president del Barça, Joan Laporta, durant el seu informe davant l’Assemblea de Compromissaris. L’aplicació de la plataforma de Spotify passarà a estar disponible en un total de 63 idiomes.

Configuració

Per activar el català en l’aplicació, n’hi haurà prou amb anar a l’apartat de configuració en el compte a iOS o en la configuració d’idioma del dispositiu a Android. Així mateix, s’està treballant perquè pròximament el català també estigui present en la versió web de la plataforma.

Aliança més enllà del terreny comercial

«La nostra aliança amb Spotify va molt més enllà d’una relació comercial, és una relació estratègica. Des de l’inici de la nostra vinculació van entendre la nostra idiosincràsia, i una bona prova n’és el compromís amb la llengua catalana, l’idioma oficial del club, amb el desenvolupament de l’aplicació i la web de Spotify en la nostra llengua», ha declarat Laporta.

«Estem agraïts als aficionats del FC Barcelona per la càlida benvinguda que han donat a l’Spotify Camp Nou aquest any. Com a part de la nostra associació i compromís constants per acostar el món del futbol i la música, l’experiència de l’aplicació Spotify recolzarà el català a partir de l’octubre perquè els aficionats del club puguin gaudir ara de Spotify amb més facilitat», ha dit Marc Hazan, executiu de Sportify.