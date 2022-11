Jocs per a les consoles PlayStation 4 i PlayStation 5 i la caixa amb les vuit temporades de "Joc de trons" es posen a la venda a Wallapop, plataforma líder de compravenda de productes de segona mà. D'aquesta manera, els joves nascuts el 2004 han trobat el mètode per a guanyar diners en efectiu a través dels productes adquirits gràcies al Bo Cultural Jove, l'ajuda de 400 euros a totes aquelles persones que fan 18 anys al llarg de 2022 impulsada pel Ministeri de Cultura.

Precisament, un veí de Mislata (València) assegura sense embuts que revèn el FIFA 2023 a 65 euros a Wallapop "totalment nou; comprat amb el Bo Cultural a 70 euros i no el vull". Un altre veí de Pozuelo de Alarcón (Madrid) també exposa públicament que revèn el FIFA 23 per a la PlayStation 5 "més barat que en qualsevol lloc i totalment nou, amb plàstic i tot", perquè li acaben de donar el Bo Cultural i "prefereixo els diners".

Un altre jove amb la nacionalitat espanyola -requisit indispensable per a accedir a l'ajuda- encara que amb residència actual a Santo Spirito (Itàlia), reven la sèrie completa de "Joc de trons" a 50 euros: "Està pràcticament nova i la raó és que me'n van donar el doble gràcies al Bo Cultural", manifesta.

Els que revenen els jocs de consola es van acollir als 100 euros que Bo Cultural oferia per a consum digital o en línia i que podien invertir, per exemple, en llibres, revistes, premsa, o altres publicacions periòdiques; videojocs, partitures, discos, CD, DVD o Blu-ray.

La persona que va vendre el "Joc de trons" es va acollir als 100 euros per a consum digital o en línia i podien invertir en, per exemple, subscripcions i lloguers a plataformes musicals, de lectura o audiolectura, o audiovisuals, compra d'audiollibres, compra de llibres digitals (e-books), subscripció per a descàrrega d'arxius multimèdia (podcasts), subscripcions a videojocs en línia, subscripcions digitals a premsa, revistes o altres publicacions periòdiques.

I encara els quedaven 200 euros per a arts en viu, patrimoni cultural i arts audiovisuals que podien invertir en, per exemple, entrades i abonaments per a arts escèniques, música en directe, cinema, museus, biblioteques, exposicions i festivals escènics, literaris, musicals o audiovisuals.

Cal recordar que el Bo Cultural Jove ha estat sol·licitat en la seva primera edició per 281.557 joves que fan 18 anys aquest 2022, la qual cosa suposa el 58,65% de la població estimada d'aquesta edat (480.000 persones). Des del Ministeri asseguren que "l'objectiu del Bo Cultural és triple: oferir als que compleixen 18 anys un impuls econòmic per descobrir i gaudir de la cultura en totes les seves disciplines; generar hàbits de consum de productes culturals entre la joventut i revitalitzar i dinamitzar el sector cultural a Espanya, molt castigat durant la pandèmia".