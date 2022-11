TikTok Now, la nova aplicació propietat de TikTok inspirada en BeReal, està donant petites quantitats de diners a les persones que se la instal·len, en un intent de rellançament després que nombrosos usuaris critiquessin que era un plagi quan la van posar en marxa el setembre passat.

Per captar nous usuaris, TikTok Now premia tothom qui iniciï sessió per primera vegada i introdueixi el codi d’una altra persona. Aquesta persona haurà d’iniciar sessió a l’‘app’ durant set dies seguits i anirà acumulant petites quantitats de diners que, sumades, arribaran als 7 euros.

El primer dia, la persona que iniciï sessió amb el codi d’un altre guanyarà 70 cèntims; el segon 1,50 euros; el tercer, quart, cinquè i sisè dia, 0,70 euros més, respectivament; fins arribar al setè i últim dia, quan a l’iniciar sessió acumularà 2 euros més i arribarà a la quantitat de 7 euros.

D’altra banda, l’amic que li hagi donat el codi rebrà 2 euros per cada persona que iniciï sessió amb el seu codi per primera vegada, i 5 euros quan aquest amic iniciï sessió diàriament durant tota la primera setmana.

Quin és el meu codi?

Cada usuari obtindrà automàticament el seu propi codi a l’obrir l’aplicació. A la pantalla principal, fent clic a la part superior esquerra, tindrà accés al menú de recompenses en què, a més d’iniciar sessió amb el codi d’una altra persona, trobarà la seva pròpia combinació, que podrà compartir amb els seus amics.

Condicions indispensables

Es poden tenir en compte dues condicions importants que s’han de complir per accedir a les recompenses de TikTok Now. La primera és que els participants d’aquest programa han d’haver fet els 18 anys, malgrat que l’aplicació és utilitzada diàriament per nombrosos usuaris menors d’edat i permet crear un compte declarant que l’usuari té 13 anys o més.

El segon requisit és que el codi d’una altra persona s’ha d’introduir durant les primeres 24 hores des que l’usuari obre TikTok Now per primer cop. Si ja ha transcorregut aquest temps i l’usuari intenta posar el codi, li apareixerà un missatge explicant que «només els nous usuaris poden reclamar recompenses». En canvi, sí que continuarà tenint l’opció de continuar compartint el seu codi amb altres amics que es registren per primera vegada, i continuar guanyant diners cada vegada que iniciïn sessió.

Com retiro els meus diners?

Per retirar els diners acumulats, l’usuari trobarà l’opció ‘Retirar’ a la part superior dreta de la pantalla del mateix menú de recompenses. L’import mínim de la retirada és de 40 cèntims. En el moment que l’usuari cliqui, podrà triar entre transferir els diners al seu compte de PayPal o el seu compte del banc mitjançant una transferència.