Fins fa dues setmanes, Twitter tenia 7.500 empleats. El nou propietari de la companyia, Elon Musk, en va fulminar la meitat el 4 de novembre al·legant qüestions econòmiques. El magnat va reiterar el seu afany per posar la xarxa social en una «trajectòria saludable». A la resta de treballadors els va imposar una noves condicions laborals «extremadament dures», asseguren els empleats.

L’empresari els va instar a acceptar-les abans d’aquest dijous, però no s’ha donat el cas. Al contrari: centenars de treballadors han rebutjat l’ultimàtum i han dimitit en massa. A més, desenes d’ells s’han acomiadat a través dels canals de comunicació interna de la companyia, cosa que ha provocat un col·lapse de les eines de l’empresa. Per tot això, Musk ha decidit tancar l’accés a les oficines centrals fins dilluns. Al·lega que hi ha un risc de «sabotatge».