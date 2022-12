WhatsApp és l’aplicació de missatgeria més descarregada i utilitzada del món. Quan falla, usuaris de tot arreu surten en tromba a demanar explicacions i les alternatives a aquesta ‘app’ –com Telegram, Signal o Line– guanyen algun adepte.

És potser per això que l’aplicació de Meta –empresa que també aglutina Facebook i Instagram, per exemple– viu en renovació contínua i fa canvis per millorar l’experiència dels seus usuaris.

Si a principis de mes es va saber que WhatsApp estava provant la manera d’enviar-se missatges a un mateix i fa només uns dies es va publicar que havia començat les proves a la seva versió beta per implementar la nova funció ‘mode company’ –amb la qual es podran vincular dos telèfons mòbils a un mateix compte per utilitzar l’‘app’ a dos dispositius alhora–, ara arriba una nova funcionalitat a Android, de la qual ja disfrutaven els usuaris d’iPhone amb sistema iOS: la possibilitat de fer una enquesta, tant a un únic usuari com a un grup de WhatsApp.

Actualització

Si encara no la tens disponible, pots instal·lar l’última versió beta de WhatsApp i forçar el tancament, esborrar la memòria cau o reiniciar el mòbil. I si tot i això no ho aconsegueixes, una mica de paciència, perquè no hauràs d’esperar gaire perquè et surti la funció d’enquesta quan, des d’un xat, cliquis a la icona del clip, a baix a la dreta, com si anessis a enviar una foto, un document, un contacte o la ubicació.

Després d’això, se’t despleguen les opcions i només has de seguir els passos: escriu la pregunta, afegeix les opcions disponibles i clica al botó d’enviar per enviar l’enquesta al xat individual o grupal triat.

A iPhone, igual

Els usuaris d’iPhone ja disposen des de fa uns dies d’aquesta funció. La manera d’accedir-hi és igual que per a Android: des d’un xat, clica a sobre del símbol + –com si volguessis enviar una foto, un document, un contacte o la ubicació– i allà se’t desplega l’opció de l’enquesta.

És important saber que aquestes enquestes permeten votar diverses vegades per diferents opcions, és a dir, permeten la selecció múltiple. Per tant, en cas que s’enviï a un xat grupal, cal tenir en compte que cadascuna de les persones pot votar per totes les opcions disponibles.