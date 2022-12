El metavers català conegut com a CatVers celebra Nadal amb dues sales virtuals dedicades al tió i al pessebre, segons ha anunciat el Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), organisme de la Cambra de Comerç de Barcelona impulsat per la Generalitat. Les sales són accessibles a través del web www.catvers.cat i reprodueixen el menjador d'una masia catalana amb decoració nadalenca i un tió al mig. L'usuari pot fer cagar el tió amb els pals virtuals que trobarà a la mateixa sala, on també hi ha, en un racó, el pessebre tradicional. Si s'hi clica, s'hi pot entrar i veure'l a mida real, així com passejar-s'hi caracteritzats amb avatars nadalencs.

El metavers català inclou, a més, un editor de caganers, una eina que permet personalitzar la figura nostrada i convertir-la en un 'Token No Fungible' o NFT, un actiu digital encriptat que representa un element únic. Els caganers personalitzats abans del 19 de desembre apareixeran a partir del 22 a la sala 'Museu dels Caganers'. L'organització anima els usuaris a buscar els seus caganers, fer-s'hi un 'selfie', i penjar-lo a xarxes amb l'etiqueta #CatVersNadal. El CatVers es va presentar oficialment el desembre del 2021, i des de llavors s'hi han fet diversos actes privats i públics, segons afirmen els responsables de la iniciativa. El darrer, la Festa Major del CatVers, s'ha desenvolupat durant el novembre. Més de 700 persones van entrar a les 16 sales creades per entitats i institucions catalanes com l'Ateneu Barcelonès, el Museu d'Història de Catalunya o la Universitat de Barcelona, entre d'altres. L'objectiu del CatVers, assegura la mateixa font, és que la llengua i la cultura catalanes siguin presents en aquests entorns digitals des del primer moment, per garantir que hi tindran espai en un futur.