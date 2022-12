El magnat de les criptomonedes Sam Bankman-Fried va ser arrestat aquest dilluns a les Bahames, segons han informat les autoritats nord-americanes. La detenció es produeix arran d'una ordre dels Estats Units, que volen jutjar el principal culpable del col·lapse de la plataforma de criptomonedes FTX.

Bankman-Fried ha aparegut en diversos mitjans de comunicació durant aquest darrer mes per explicar-se. Però el cert és que corre un gran risc de ser processat per frau després de la caiguda d'una empresa que a principis d’any estava valorada en 32.000 milions de dòlars i que ha fet perdre els estalvis a centenars de milers d'inversors.

El fiscal general de les Bahames, Ryan Pinder, ha informat en un comunicat a través de Twitter que els Estats Units «van presentar una denúncia» contra l’home de 30 anys i «probablement sol·licitarà la seva extradició». L’excap de FTX compareixerà aquest dimarts davant d’una cort de la capital de les Bahames, Nassau.

Als Estats Units, «si és condemnat per frau podria passar la resta de la seva vida a la presó, atesa la xifra», ha estimat Jacob Frenkel, de la consultora Dickinson Wright. «No hi hauria acusació si els fiscals no estiguessin absolutament convençuts que obtindran una condemna», afegeix l’expert en investigacions federals que va treballar per a la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC).

«Fracàs total» en el control d'FTX

Els antics executius de la plataforma van demostrat un «fracàs total» en tots els nivells de control, gastant sense tenir en compte els diners dels seus clients, va dir ahir dilluns John Ray, liquidador del que queda d'FTX, en un document presentat en una audiència al Congrés nord-americà.

A primera vista «el col·lapse de FTX sembla ser el resultat de la concentració absoluta de control a les mans d’un petit grup d’individus sense experiència, poc coneixedors i possiblement corruptes, que no van posar en marxa cap sistema de control per a una empresa a la qual es confia els diners o els actius d’altres persones», va destacar el seu nou responsable del que queda de l'empresa.

Considerada una de les principals plataformes d’intercanvi de criptomonedes al món, FTX va deixar sobtadament de tornar els diners dipositats pels seus clients a principis de novembre. El grup es va declarar en fallida l’11 de novembre.

«Mai he volgut defraudar ningú», va assegurar Sam Bankman-Fried a finals de novembre en una conferència organitzada pel diari ‘The New York Times’. «Clarament vaig cometre molts errors i ho donaria tot per poder esmenar certes coses», va apuntar.

L’excap de FTX ha anat oferint moltes entrevistes i declaracions a Twitter, tot i la gravetat de les acusacions en contra seu.

«Frenesí de despeses»

«Va ser una estratègia massa arriscada», considera Jacob Frenkel. «Al final, va ser com si hagués admès que va actuar de forma criminal». La investigació ja ha demostrat que els actius dipositats pels clients de FTX estaven barrejats amb la societat d’inversions en criptomonedes Alameda, també fundada per Sam Bankman-Fried.

Alameda va invertir amb els fons dels clients de FTX per fer apostes arriscades. L’esmentada utilització dels fons constituiria frau si es comprova que va violar els termes de l’acord entre FTX i els seus clients, estimen els juristes.

FTX també va estar sota un «frenesí de despeses» a partir de finals del 2021, amb uns cinc mil milions de dòlars en empreses i inversions que «pot ser que només valguin una part» d’això, segons John Ray.

La plataforma també va desemborsar a títol de préstecs o pagaments més de mil milions de dòlars a persones de dins de l’empresa.

Per al nou gerent que ha supervisat diversos casos de fallida, entre les quals la del gegant energètic Enron, l’objectiu ara és «maximitzar el valor» dels actius que encara té FTX per, en la mesura possible, reemborsar els diners a clients i creditors del grup.