Com ja és habitual en les últimes edicions de la Copa del Món de futbol, els pronosticadors es fan lloc a l’hora de predir quina selecció s’alçarà amb el títol. Més enllà del món animal, amb emblemes com el Polp Paul, màxim protagonista al Mundial de Sud-àfrica, els videojocs també han fet gala de la seva ‘intuïció’.

Tal com ha anunciat EA Sports, la famosa saga de FIFA ha encertat, una altra vegada, el campió del torneig internacional més prestigiós. Aquesta és la quarta edició que el joc de futbol encerta amb el guanyador del torneig, una cosa que ja havia passat en les tres edicions anteriors (Espanya, Alemanya i França, respectivament).

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022



EA SPORTS ha acertado todas las ediciones desde 2010 👀



Predicció gairebé perfecta

La tecnologia HyperMotion2 i les classificacions per a aquest Mundial de Qatar 2022 van determinar que l’Argentina seria la gran campiona. La distribuïdora de videojocs va simular els 64 partits que componien el torneig per determinar una predicció gairebé perfecta.

Malgrat que la simulació no va encertar amb el segon lloc, atorgat al Brasil, sí que va fer el mateix amb els premis individuals: la Bota d’Or, la Pilota d’Or i el Guant d’Or. Els dos primers guardons, aconseguits per un Leo Messi estel·lar al llarg de tota la competició, van ser adjudicats al ‘10’ de manera unànime per EA Sports.

El títol al porter del torneig, en canvi, es va saldar amb un quàdruple empat, tot i que Emiliano Martínez, porter argentí i heroi en la tanda de penals decisiva, va rebre l’esmentat reconeixement per proclamar-se campió.

Onze ideal

El model de predicció també va seleccionar un onze ideal segons els resultats obtinguts en la simulació. Amb una alineació 4-2-4, els jugadors elegits per ocupar les posicions d’aquest equip van ser els següents: