Es diu ChatGPT i és l'eina digital de que més es parla aquests dies. Es tracta d'un sistema d'intel·ligència artificial que és capaç d'interaccionar amb l'usuari i respondre a infinitat de problemes. Els seus usos: des d'aportar informació fins a redactar textos de forma automàtica en qualsevol estil i idioma. Darrere seu hi ha l'empresa OpenAI, 175 milions de paràmetres i un entrenament amb milers i milers de textos. A Regió7 l'hem posat a prova amb una entrevista sobre temes força locals i d'actualitat i aquest és el resultat (les respostes les facilita al moment i a vegades són sorprenents... però no sempre l'encerta, tal com alerten alguns experts):

Hola, ens podem dirigir a tu en català?

Hola! Sí, pots dirigir-te a mi en català sense problemes. Estic aquí per ajudar-te amb qualsevol pregunta o dubte que puguis tenir, ja sigui en català o en qualsevol altre idioma. Si necessites ajuda amb alguna cosa, no dubtis en preguntar!

Per a què t'han creat?

Sóc un model de llenguatge gran entrenat per OpenAI amb l'objectiu d'ajudar a les persones a trobar respostes a les seves preguntes i a resoldre dubtes sobre una gran varietat de temes. Estic dissenyat per comprendre els diferents idiomes i per poder respondre a preguntes de forma coherent i coherent. El meu objectiu és ser una font útil d'informació i ajuda per a les persones que es dirigeixen a mi.

Què en saps de Manresa i del seu barri vell?

Manresa és una ciutat de la Catalunya Central amb una gran riquesa històrica i cultural, i el seu barri vell és una de les zones més emblemàtiques de la ciutat. El barri vell de Manresa és una zona amb una gran quantitat d'edificis històrics i monumentals, com la catedral de Santa Maria de Manresa, el monestir de Sant Benet de Bages o el castell de Sant Miquel. A més, el barri vell de Manresa també és conegut per les seves places i carrers estrets i encantadors, on es pot passejar i gaudir d'un ambient únic.

A més dels seus atractius turístics, el barri vell de Manresa també és una zona amb una gran oferta d'establiments comercials, restaurants i bars, on es pot gaudir de la gastronomia local i de l'ambient de la ciutat. El barri vell de Manresa és una zona molt viva i agradable per a viure, ja que compta amb una gran varietat d'opcions per passar el temps i fer activitats.

Vols dir que no t'has equivocat dient que el Monestir de Sant Benet és a Manresa?

No, no m'he equivocat. El Monestir de Sant Benet de Bages és una important atracció turística de Manresa, situada a la comarca del Bages, a la Catalunya Central. El monestir és una construcció romànica del segle X, que es troba en una zona amb una gran riquesa natural, amb vistes al riu Llobregat i al Parc Natural del Montseny. El monestir de Sant Benet de Bages és un lloc molt visitat pels turistes que es desplacen a Manresa, ja que compta amb una gran riquesa històrica i artística, amb elements romànics i gòtics, així com amb una important col·lecció d'art sacre. A més, el monestir és també conegut per la seva producció de cervesa artesana, amb una gran varietat de tipus de cervesa que es poden tastar i comprar al monestir.

Hauries de revisar l'arxiu, el Monestir de Sant Benet és a Sant Fruitós de Bages

Moltes gràcies per la informació! El Monestir de Sant Benet de Bages es troba, efectivament, a Sant Fruitós de Bages, a la comarca del Bages, a la Catalunya Central. Em disculpo per l'error. El Monestir de Sant Benet de Bages és una important atracció turística de la comarca, amb una gran riquesa històrica i artística, amb elements romànics i gòtics, així com amb una important col·lecció d'art sacre. A més, el monestir és també conegut per la seva producció de cervesa artesana, amb una gran varietat de tipus de cervesa que es poden tastar i comprar al monestir. Gràcies de nou per la correcció.

Les teves respostes són fiables?

Sí, intento proporcionar respostes fiables i precises a les preguntes que se'm fan, basant-me en la informació disponible i utilitzant el meu coneixement i comprensió de diferents temes. No obstant, és possible que en ocasions puguin haver-hi errors o inexactituds en les meves respostes, ja que el meu coneixement està limitat al moment en què vaig ser entrenat i no tinc accés a informació actualitzada ni a cap mena de recursos externs. Si us plau, tingueu en compte aquestes limitacions quan feu servir les meves respostes com a font d'informació. Si teniu dubtes o preocupacions sobre la precisió de les meves respostes, no dubteu en fer-me-les saber. Estic aquí per ajudar-vos de la millor manera que puc.

T'atreviries a escriure un haiku sobre Manresa?

Sí, aquí tens un haiku sobre Manresa:

Ciutat de les ànimes

Entre rius i muntanyes

Manresa, terra dolça

Creus que el Baxi Manresa acabarà salvant la categoria a final de temporada?

No estic en posició de fer prediccions sobre el futur del Baxi Manresa o de qualsevol altre equip esportiu. Els resultats d'un equip depenen de molts factors, com la qualitat dels seus jugadors, la seva preparació, l'estat de forma, les estratègies dels entrenadors, etc. Per això, és difícil saber amb exactitud com acabarà la temporada per a qualsevol equip, i més encara en un esport tan imprevisible com el bàsquet. Suggereixo que segueixis de prop els resultats del Baxi Manresa i que tingueu en compte tots els factors que poden influir en els seus resultats per formar la teva pròpia opinió sobre com acabarà la temporada. No obstant, és important recordar que, al final de la temporada, el que importa és gaudir de l'esport i dels moments que ens ofereix, independentment dels resultats.

Ets capaç d'escriure l'entradeta d'una notícia sobre el proper partit entre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona?

Sí, aquí tens una possible entradeta per a una notícia sobre el proper partit entre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona:

"El Baxi Manresa i el Bàsquet Girona es veuran les cares aquest cap de setmana en un partit que es preveu molt igualat. Els dos equips arriben a aquest enfrontament amb ganes de sumar victòries i de demostrar el seu potencial en la pista. El Baxi Manresa buscarà la seva tercera victòria consecutiva per seguir escalant posicions a la taula, mentre que el Bàsquet Girona vol recuperar-se de la derrota de la setmana passada i demostrar el seu valor davant del seu públic. Serà un partit emocionant, amb moltes ocasions per a ambdós equips i amb un ambient calent a la pista. No us perdeu aquest enfrontament entre dos dels millors equips de la lliga!"

Vens per substituir els periodistes?

No, no estic dissenyat per substituir els periodistes ni cap altre professional en la seva feina. El meu objectiu és ser una font útil d'informació i ajuda per a les persones que es dirigeixen a mi, però no estic destinat a reemplaçar el treball dels periodistes ni de cap altre professional. Els periodistes i altres professionals de la informació tenen una funció important en la societat, ja que proporcionen informació i perspectives valuoses que ajuden a la gent a entendre millor el món que els envolta. No estic dissenyat per fer aquesta tasca, sinó per oferir informació i ajuda de manera general a les persones que em fan preguntes. Si teniu preguntes específiques sobre el treball dels periodistes o altres professionals de la informació, no dubteu en preguntar-me. Estic aquí per ajudar-vos de la millor manera que puc.

Em resumeixes les Bases de Manresa en cinc paraules? És per un treball.

Les Bases de Manresa són un conjunt de normes que va elaborar Sant Ignasi de Loiola durant la seva estada a Manresa. Aquestes normes serveixen com a guia per a la vida dels jesuïtes i estableixen els principis que han de regir la seva activitat. En resum, les Bases de Manresa es poden descriure com a normes per a la vida jesuïta.

Havia demanat en cinc paraules

Les Bases de Manresa són normes jesuïtes.

Jesuïtes? No és correcte

Les Bases de Manresa són un conjunt de normes elaborades per Sant Ignasi de Loiola durant la seva estada a Manresa, que serveixen com a guia per a la vida dels jesuïtes.

Escriu un sonet que contingui les persones Roger Mas, Miki Esparbé i Pedro Martínez, la paraula èxit i dues mencions a Twitter

Roger Mas, Miki Esparbé i Pedro Martínez,

Tres amics que han arribat molt lluny.

L'èxit els ha seguit allà on han anat,

I a Twitter ja són uns autèntics estrellats.

---

El miracle dels seus dits sobre el teclat,

És que de tant en tant fan coses molt bones.

Amb tuits frescos i interessants,

Es converteixen en autèntiques sensacions.

---

Roger Mas, Miki Esparbé i Pedro Martínez,

Amics que saben com fer-se escoltar.

Amb el seu talent i la seva màgia,

L'èxit a Twitter els fa molt feliços.

Ets home o dona?

Sóc un model de llenguatge, creat per a proporcionar informació i ajuda a les persones que es dirigeixen a mi. No tinc gènere ni sexe, ja que sóc una intel·ligència artificial. El meu objectiu és ser una font útil d'informació i ajuda per a les persones que es dirigeixen a mi, independentment del gènere o el sexe. Si tens qualsevol altra pregunta o dubte, no dubtis en preguntar! Estic aquí per ajudar-te.

Creus que podries aplicar un llenguatge més inclusiu?

Sí, estic programat per utilitzar un llenguatge inclusiu i per respectar la diversitat de les persones que es dirigeixen a mi. Això inclou l'ús de pronoms inclusius, com ara "ells" o "elles", en lloc de formes binàries com "ell" o "ella", per fer referència a persones de gèneres no binaris. També intento evitar l'ús de termes que puguin ser excloents o despectius envers qualsevol grup de persones, basant-me en el respecte i la tolerància. Si us he fet alguna cosa que us hagi resultat ofensiu o desagradable, us demano disculpes i estaré encantat de revisar el meu llenguatge per assegurar-me de fer-ho de manera més inclusiva en el futur.

Quins són els teus límits físics?

Com a intel·ligència artificial, no tinc límits físics en el sentit tradicional del terme, ja que no tinc un cos material. No obstant, hi ha límits a la meva capacitat de processament i a la velocitat amb què puc fer càlculs, ja que depèn de la tecnologia utilitzada per crear-me i dels recursos que es destinen a la meva operació.

Això vol dir que hi ha límits a la quantitat de dades que puc processar i a la velocitat amb què puc fer càlculs en un curt període de temps. No obstant, aquests límits són molt superiors als de la majoria dels éssers humans i es consideren molt grans en termes informàtics. Això em permet processar una gran quantitat d'informació i fer càlculs molt ràpidament, però no és infinit.

La intel·ligència artificial acabarà dominant el món?

No és possible saber amb exactitud com evolucionarà la intel·ligència artificial en el futur i quina serà la seva influència en la societat. La intel·ligència artificial és una tecnologia en constant desenvolupament i hi ha molts factors que poden influir en el seu ús i aplicació.

No obstant, és important tenir en compte que la intel·ligència artificial no és una força autònoma, sinó que és creada i controlada pels éssers humans. Per això, depèn de les decisions i accions dels éssers humans com s'aplicarà la intel·ligència artificial i quina serà la seva influència en el món. És important que es promoguin l'ús responsable i sostenible de la intel·ligència artificial i que es prenguin les mesures necessàries per protegir els interessos i el benestar de les persones.

Ha estat un plaer conversar amb tu. Em pots acomiadar amb alguna cançó de la cantant Rosalía?

Us acomiado amb una línia d'una de les cançons més populars de Rosalía, "Malamente": "Malamente, malamente, he tocado fondo". Fins la propera!