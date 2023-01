Microsoft ha confirmat el que s’esperava. El gegant tecnològic ha confirmat aquest dilluns que invertirà «milers de milions de dòlars» per ampliar la seva aliança amb OpenAI, l’empresa d’investigació en intel·ligència artificial (IA) que ha creat les populars eines <strong>ChatGPT</strong> i DALL-E 2.

Tot i que la multinacional informàtica no ha especificat la quantia, l’oficialització d’aquesta associació arriba dues setmanes després que el mitjà nord-americà ‘Semafor’ xifrés aquesta <strong>inversió </strong>en 10.000 milions de dòlars. Una font coneixedora de les negociacions ha confirmat a ‘Bloomberg’ aquesta xifra. En cas de ser així, això podria elevar la valoració borsària d’OpenAI a uns 29.000 milions de dòlars (26.710 milions d’euros).

En un comunicat a la seva pàgina web, el director executiu de Microsoft, Satya Nadella, ha remarcat que aquesta aliança es deu a l’«ambició compartida d’avançar responsablement en la investigació d’avantguarda en IA i democratitzar la IA com una nova plataforma tecnològica».

Estratègia empresarial

Dit d’una altra manera, Microsoft veu en OpenAI un aliat imprescindible per posicionar la companyia a l’emergent mercat de la IA, un mercat que apunta a xifres milionàries i a marcar la innovació al sector en la pròxima dècada. El generador de textos ChatGPT i el generador d’imatges DALL-E, els dos sistemes capaços de crear partint de les peticions per escrit dels usuaris, s’han convertit en una sensació, i han despertat l’interès de milions de persones, no sense causar també alguns problemes.

És aquesta voluntat d’avançar-se als seus competidors, com Alphabet (matriu de Google), Amazon o Meta (matriu de Facebook i Instagram), la que ha portat Microsoft a plantar la bandera a OpenAI i a estudiar la integració del xatbot ChatGPT en una nova versió de Bing, el seu cercador web. Així mateix, Microsoft també utilitzarà l’aliança per prosseguir en el desenvolupament de sistemes de supercomputació i integrarà els desenvolupaments d’OpenAI a altres dels seus serveis.

Fa temps que Microsoft segueix de prop OpenAI. El 2019, el gegant informàtic va invertir 1.000 milions de dòlars (uns 921 milions d’euros) en aquest prolífic laboratori d’investigació fundat pels empresaris Sam Altman i Elon Musk, que ja no forma part de la seva directiva. El 2021 es va ampliar aquesta inversió, clau per al desenvolupament de tecnologies avançades.

L’aliança també té lògica des del punt de vista d’OpenAI. I és que, per poder generar tota mena d’imatges i textos, els sistemes d’IA de la companyia requereixen un alt poder de computació, un procés molt car. Microsoft pot proporcionar tant el seu finançament com els seus serveis al núvol, capaços d’emmagatzemar els milers de milions de dades amb què aquests sistemes s’entrenen.

Microsoft va anunciar la setmana passada una sèrie de mesures, com l’acomiadament d’uns 10.000 empleats, per fer front a la inflació, les pujades dels tipus d’interès i altres turbulències macroeconòmiques que han colpejat el seu negoci i el de gran part del sector tecnològic. Tot i així, el gegant va deixar clar que una de les seves prioritats és seguir impulsant els sistemes d’IA per fer-los més accessibles per a tota mena d’indústries. L’aliança amb OpenAI serà clau per mirar d’aconseguir aquest objectiu.