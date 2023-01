Tot líder sap que el seu temps és finit i que ha de preparar la successió, igual que ha de reconèixer quan ha arribat el moment de fer-se a un costat. Així ho acaba de decidir Reed Hastings, el cofundador i conseller delegat de Netflix des del 1999. Als 62 anys, en reté la presidència executiva, però cedeix el dia a dia de l’empresa d’entreteniment a dos consellers delegats, Ted Sarandos i Greg Peters, que han treballat amb ell durant els últims 25 i 15 anys, respectivament. Ho fa just quan la plataforma de ‘streaming’ ha comunicat que ha redreçat un 2022 que semblava turbulent i que ha tancat amb un benefici de més de 4.400 milions de dòlars, amb gairebé 231 milions de subscriptors.

Però l’adeu de Hastings amb aquests números de vertigen no pot maquillar que la companyia s’enfronta a un dilema, després que l’edat d’or que va viure durant la pandèmia s’hagi esfumat i que el públic s’hagi tornat molt crític amb la cancel·lació de continguts. El creixement ja no és el que va ser, igual que l’acció ja no enlluerna tant Wall Street.

Els dos directius hauran de donar símptomes de vitalitat, que per ara passen per incorporar publicitat a la seva oferta de subscripció –per als clients sensibles al preu– i llançar el pagament per compartir comptes, entre altres mesures que no agradaran a tothom. De l’obsessió per aconseguir més subscriptors a l’obsessió per elevar els ingressos per client. Tot això alhora que busca més penetració als mercats als quals hi hagi oportunitat i potser es prepara per participar en el procés de concentració que viurà el sector amb fusions i adquisicions.

Netflix ja s’ha reconstruït altres cops des que es va crear. De distribuir DVD per correu postal –així la vaig conèixer jo i m’hi vaig fer subscriptora per primera vegada quan vaig residir als EUA– va passar a reproduir sèries de televisió i pel·lícules antigues per Internet. Després va passar a emetre continguts nous d’estudis externs i més endavant es va llançar a desenvolupar produccions pròpies no en un únic país, els Estats Units, sinó arreu del món. Cal esperar que amb els dos consellers delegats ho pugui fer de nou, al mateix temps que comencen a planificar la seva pròpia successió.