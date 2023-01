L’humorista Joel Díaz ha anunciat que deixa de presentar el programa ‘Zona Franca’ després de l’acomiadament la setmana passada de Manel Vidal. “Plego arran de la decisió presa per la direcció de TV3 d'apartar del programa a Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat”, ha assenyalat en una piulada. TV3 i la productora Atomic Beat Media van acomiadar de mutu acord a Vidal, col·laborador habitual del programa, per una broma amb el PSC i l'esvàstica. "S'han traspassat els límits", van indicar fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) com a justificació de la mesura.

Díaz ha assenyalat que plega però que espera que l’equip que ha estat fins ara al ‘Zona franca’ “tingui l'oportunitat de seguir treballant i que TV3 s'esforci per fer-ho possible”. Després de l’anunci, Manel Vidal ha manifestat que no té gaire valor que ho digui ell perquè és el seu amic, però ha assenyalat que “no ha vist mai ningú posar el coll (en tots els sentits) com ho ha fet en Joel amb aquest programa”. Tot s’ha precipitat des que el passat dijous TV3 i la productora del 'late night' 'Zona Franca', Atomic Beat Media, van acomiadar de mutu acord l'humorista Vidal per una broma amb el PSC i l'esvàstica. Al gag que li va costar l'acomiadament, Vidal presentava una paròdia de consultori polític en què analitzava el posicionament dels partits a partir d'un quadrant sobreimprès a la pantalla amb un eix horitzontal dreta/esquerra i un eix vertical autoritari/liberal. En el moment de parlar del PSC, la sobreimpressió canviava a un quadrant en què la zona de confluència autoritari/dreta se substituïa per una esvàstica de grans dimensions, a la punta de la qual el col·laborador situava el PSC. L'avís de Sigfrd Gras Un dia després, el director de TV3, Sigfrid Gras, va advertir des del Parlament a l'equip de 'Zona Franca' que "si volia continuar" no es repetissin gags com el que ha acabat provocant la sortida de Vidal. "No mirem cap a un altre costat, hi ha límits que no es poden superar; això és un missatge al programa", va dir Gras. Fins i tot el primer secretari dels socialistes, Salvador Illa, va mostrar “respecte” envers la decisió de TV3 i Atomic Beat Media d’acomiadar l'humorista. “Hi ha límits que convé no traspassar, afectin a qui afectin”, va reflexionar.