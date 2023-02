‘El gran Gatsby’ (2013), pel·lícula protagonitzada per Leonardo DiCaprio explica la història d’un home ric al qual només li faltava trobar l’amor. Per aconseguir-ho, organitzava festes multitudinàries amb l’objectiu de retrobar-se entre els seus convidats amb la dona de la qual s’havia enamorat.

Ara, els neologismes que emergeixen de les xarxes socials han pres aquest títol per designar una pràctica semblant per cridar l’atenció d’un ‘crush’. En aquest cas, les excèntriques celebracions del personatge de Hollywood se substitueixen per històries o publicacions d’Instagram.

Tot i que puguin semblar continguts genèrics i rutinaris, aquestes fotos o vídeos es comparteixen per impressionar un usuari concret i aconseguir la seva resposta. Així, doncs, quan s’utilitza el terme ‘gatsbying’, realment s’està fent referència a les indirectes de tota la vida, tot i que aquesta vegada, traslladades a l’entorn digital. Aquesta tècnica també es pot anomenar ‘instagrandstanding’.