Cada nou iPhone genera un interès sense parió i els fidels de la marca de Cupertino no només consumeixen cada detall que amb comptagotes es revela sobre els models de telèfons mòbils sinó que, impacients com pocs, miren d’avançar-se a aquests mantenint-se atents al més mínim moviment a Apple, deduint i, fins i tot, especulant sobre el que els caps pensants de la companyia tindrien preparat per sorprendre el seu públic.

Encara falten diversos mesos perquè es comercialitzi l’iPhone 15, que serà presentat en les primeres setmanes de setembre per estar al mercat poc després, i l’ansietat per saber sobre aquest llançament ja està en nivells màxims. Pel que sembla, el preu dels terminals d’aquesta nova gamma hauria de ser similar al d’un iPhone 14. Altres rumors apunten que els iPhone 15 Pro Max passaran a dir-se iPhone 15 Ultra i que podrien ser de titani i comptar amb càmera periscòpica. En qualsevol cas, Apple estaria preparant una sorpresa molt més gran per als seus incondicionals i, no contenta amb el llançament dels 15, podria presentar el 2024 un telèfon d’alta gamma més que estaria per sobre dels dos Pro venidors i que, amb millors prestacions i més mida i preu, abandonaria la gamma 15 per donar per inaugurada la dels iPhone 16, si donem crèdit al que explica Mark Gurman, reporter de Bloomberg.