Google reforça la integració de la intel·ligència artificial (IA) a la majoria dels seus serveis. Des de París, la multinacional tecnològica nord-americana ha anunciat una sèrie d’innovacions amb què pretén potenciar eines com el seu motor de cerca, el seu traductor o l’aplicació Google Maps. Tot i que no s’ha esmentat de manera explícita, aquest anunci és un pas més en la seva accelerada guerra empresarial amb Microsoft per aprofitar la popularització mundial de la IA i mirar de liderar un mercat estratègic cridat a marcar aquesta dècada.

Entre les novetats presentades aquest dimecres destaca especialment Bard, un generador de text basat en IA que rivalitzarà amb ChatGPT, l’aplicació conversacional creada per OpenAI –participada per Microsoft– que s’ha convertit en un fenomen mundial i que ja ha arribat als 100 milions d’usuaris al mes gràcies a la seva capacitat d’interactuar amb els usuaris, respondre a tota mena de preguntes, imitar estils literaris, resumir conceptes complexos, compondre poemes i molt més. Sundar Pichai, director executiu d’Alphabet, la matriu propietària de Google, va anunciar aquest dilluns el llançament de Bard, l’ús del qual estarà de moment limitat i s’obrirà al gran públic «les pròximes setmanes». Google integrarà Bard al seu cercador, cosa que li permetrà potenciar les seves capacitats i oferir respostes d’«alta qualitat». «La nostra història just acaba de començar. Hem reinventat el que significa fer recerques a internet i el millor encara ha d’arribar», ha celebrat Prabhakar Raghavan, vicepresident de la companyia i responsable del seu cercador i el seu negoci publicitari. Altres novetats Google també ha aprofitat l’esdeveniment a París per presentar una sèrie de novetats que estaran disponibles per als usuaris a curt o mitjà termini. Google Maps: versió més immersiva i interactiva que permetrà als usuaris veure una representació digital en 3D dels carrers, els edificis i, fins i tot, l’interior dels locals d’algunes ciutats. De moment es desplegarà a Londres, Nova York, Los Angeles, San Francisco i Tòquio, i més endavant, a localitats com Venècia, Amsterdam o Dublín.

Multirecerca: eina que permetrà fer recerques a través d’imatges. Si t’agrada un sofà que has vist però el busques d’un altre color, pots fer-li una foto, indicar el color i Google et trobarà aquest producte.

Google Lens: millores a l’aplicació mòbil de reconeixement d’imatge amb una funció de realitat augmentada que s’integrarà a Google Maps i permetrà als usuaris veure les indicacions d’una ruta o les etiquetes dels locals d’una ciutat impreses sobre el que veuen a través de les càmeres dels seus mòbils.

Google Translate: versió que mostrarà context addicional d’algunes paraules. Aquesta funció arribarà primer a idiomes com l’anglès, l’espanyol, el francès, el japonès i l’alemany.

Indoor Live View: la realitat augmentada també servirà per permetre als usuaris guiar-se dins d’edificis, una funció que s’ampliarà a més de 1.000 aeroports (entre aquests, el de Barcelona i el de Madrid), estacions de trens i centres comercials. Batalla pel domini de la IA Google és una potència en el desenvolupament de la IA. Fins ara havia mantingut tots els seus avenços amb pany i clau al considerar que, en cas de no estar prou perfeccionats, podien tenir un impacte social perjudicial i això podria danyar la seva reputació. Tanmateix, la meteòrica popularitat de ChatGPT ha forçat la companyia a canviar la seva estratègia i a començar a obrir al gran públic les seves novetats en IA. Curiosament, Microsoft va confirmar oficialment ahir que integrarà ChatGPT al seu cercador Bing, una decisió que pot canviar de notablement la manera en què busquem coses a internet. També fa anys que Microsoft aposta pel desenvolupament de la IA. El 2019 va invertir 1.000 milions de dòlars en OpenAI i fa unes setmanes va afegir 10.000 milions més a aquesta inversió per aconseguir el control del 49% d’aquest centre de recerca punter convertit en una gallina dels ous d’or. Els exitosos moviments empresarials de Microsoft han fet saltar les alarmes a Google. Fa 25 anys la companyia va treure el seu motor de cerca. Des d’aleshores, Google s’ha convertit en sinònim de navegar a internet. El seu cercador és el més popular del món –controla aquest mercat amb entorn d’un 90% de les recerques globals– i s’ha convertit en la punta de llança del seu multimilionari negoci publicitari. Tot aquest imperi de les recerques pot trontollar després del llançament de ChatGPT. Microsoft es pot convertir en la seva primera amenaça real en més de dues dècades.