Milers de joves fan servir diàriament paraules i expressions, algunes que perduren en el temps i altres que es posen de moda uns mesos o anys i després es volatilitzen amb la mateixa facilitat amb què van arribar.

Vocables com bro, crush o barbarismes similars escurçats de l’anglès (of course) conformen els neologismes dels adolescents actuals, per a qui les persones de més edat necessiten un diccionari amb què comprendre’ls. I que, contràriament al que podria semblar, serveixen per enriquir el llenguatge (tot i que sens dubte semblin puntades de peu al diccionari), segons opinen els experts.

A part dels llenguatges propis de les diferents generacions o grups socials, hi ha també vocables propis de tecnologies o xarxes socials, com és el cas de ‘nen rata’ (que designa un jugador de videojocs molt jove i actiu) o ‘craftejar’ alguna cosa durant una partida, que no és altra cosa que fabricar nous objectes a partir d’altres.

Si la teva xarxa social preferida és TikTok, potser hauràs sentit parlar de ‘nashe’, que s’ha convertit en una de les paraules més buscades de l’any 2021. Però, saps què significa?

Tot apunta que la paraula se la va inventar un ‘streamer’ argentí conegut com Coscu, el nom real del qual és Martín Pérez Disalvo i que té més de tres milions de seguidors a Instagram, més d’un milió a Twitter i més de quatre a YouTube.

Pel que sembla, Coscu va començar a dir ‘nashe’ durant una de les seves transmissions i els seus milions de seguidors –la Coscu Army, és a dir, la comunitat de jugadors i ‘streamers’ de l’Argentina– es van encarregar de viralitzar la paraula i d’explicar el seu significat, que el mateix creador ha definit com «una expressió positiva per referir-se a una cosa important» o impactant que es pugui veure o llegir. Popularment, en l’argot adolescent hi ha ‘nashy’, que és com el ‘guai’ que s’utilitzava antigament.