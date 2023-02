La Unió Europea (UE) obrirà la porta a un gravamen perquè les grans empreses tecnològiques assumeixin alguns dels costos de les xarxes de les telecomunicacions, una demanda exigida des de fa anys per les operadores. Fonts de la Comissió Europea han confirmat a EL PERIÓDICO que aquest dijous al migdia llançaran una consulta, el primer pas perquè aquesta càrrega pugui acabar convertint-se en llei.

El comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, va assegurar fa dues setmanes que anunciaria aquesta proposta dilluns, 27 de febrer, durant la jornada inaugural de la fira tecnològica Mobile World Congress (MWC). «Esperin al meu discurs a Barcelona», va assegurar. Breton donarà llavors més detalls d’una consulta que es presentarà davant la premsa dijous.

L’elecció del Mobile no és fútil. Allà, el màxim responsable d’Indústria de la UE participarà en una xerrada sobre telecomunicacions, tot i que no és clar l’horari. La proposta de Brussel·les va en línia amb el que grans operadores europees com Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom o Telecom Italia fa anys que reclamen. Fonts del sector van assegurar a Reuters que la consulta és un clar suport de les institucions europees.

Domini del trànsit web

Les telecos lamenten que durant anys han hagut de realitzar inversions multimilionàries per construir la infraestructura de xarxes de connexió a internet de banda ampla i 5G. Les proveïdores de serveis digitals més grans (Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon i Microsoft) se serveixen d’aquesta infraestructura per mobilitzar el 60% de tot el trànsit a la xarxa, segons dades del sector, però encara així no contribueixen a aquestes inversions.

La pandèmia va portar a un auge de les connexions que ha fet que per a les teleoperadores sigui cada vegada més car mantenir la transmissió de dades. L’ús que aquestes sis companyies fan d’internet va créixer un 33% entre el 2019 i el 2021, segons dades de Sandvine, una empresa d’intel·ligència d’aplicacions i xarxes. Això ha portat les telecos a accelerar la pressió a Brussel·les per gravar les tecnològiques per l’ús de la xarxa.

Rebuig de les ‘big tech’

D’altra banda, els gegants de Silicon Valley han denunciat que aquest peatge sobre el trànsit d’internet podria atemptar contra les normes europees de neutralitat de la xarxa, que estableixen que tots els usuaris han de rebre el mateix tracte. «Tot el trànsit que circula per una xarxa és tractat de forma igual, independentment del contingut, el servei, l’aplicació, el dispositiu o la direcció del que l’envia o el rep», diu la norma aprovada el 2016 per l’Organisme de Reguladors Europeus de Comunicacions Electròniques.

Que la UE presenti aquesta consulta no equival que es converteixi en llei. Segons va informar Reuters, l’informe es debatrà durant unes dotze setmanes. Després, la Comissió Europea proposarà una normativa que haurà de ser debatuda i revisada tant pels països del club comunitari com dels legisladors. Bretón s’ha mostrat confiat que s’acordi una resolució abans que finalitzi l’any.

Working day in #Brussels. The telecommunications sector is ready to work closely with the European institutions to build a fairer and more prosperous future. pic.twitter.com/w1r6Wxm4xM — JM Alvarez-Pallete (@jmalvpal) 10 de febrero de 2023

El 10 de febrer, el president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete –també president des de gener del 2022 de la GSMA, organitzadora del MWC– es va reunir amb les autoritats europees a Brussel·les. «El sector de les telecomunicacions està disposat a col·laborar estretament amb les institucions europees per construir un futur més just i pròsper», va tuitejar després de la trobada.