'Mighty DOOM', l'encantador i intens shooter en perspectiva zenital que es controla amb un dit, estarà disponible el 21 de març del 2023. Aquest joc ha estat en desenvolupament durant gairebé tres anys i el resultat és un títol per a mòbils que fa virar la saga Mighty cap als roguelike (jocs que no guarden el progrés i tornes al principi cada vegada que mors) i on l'objectiu és derrotar tants monstres com sigui possible.

El títol gratuït ens convida a controlar un personatge petit, però fort, inspirat en l'emblemàtic Slayer de DOOM. Com és possible? Pel que sembla, quan una energia desconeguda arrasa una fàbrica de joguines Gibbo, el Minislayer cobra vida i és transportat a una dimensió alternativa. La missió? Matar tots els dimonis d'un original "univers DOOM animat", una realitat alternativa de l'univers inspirada en les joguines col·leccionables de DOOM Eternal. Però no rebaixis les teves expectatives: pots esperar violència i vísceres en una guerra interminable contra l'infern i els dimonis. "Mighty DOOM és un joc de trets zenital violentament adorable que presenta el personatge de Mini Slayer i ambientat a l'univers animat de DOOM", anuncia la descripció oficial difosa per la companyia. Tot i això, el joc promet mantenir intactes els elements que el van ajudar a establir-se com un dels FPS més intensos de la història. Això vol dir que, a més d'una gran quantitat de trets i enemics, també ens acompanyarà un amplíssim arsenal d'armes i enemics clàssics de la sèrie, que estaran presents al joc, però d'una manera més caricaturesca. Com aconseguir armes exclusives Finalment, cal destacar que el registre anticipat ja està disponible i que, aquells que juguin des del dia de llançament, el 21 de març del 2023, fins al 20 d'abril del 2023, rebran el paquet del Minislayer, que porta equip gratuït i dissenys d'armes exclusius, com ara: arma Baró de l'infern per al canó pesat, Disseny d'arma Cacodemonio per al llançamíssils, 3 claus d'equip, 1 clau d'arma i 80 vidres. No oblidis fer una ullada al tràiler de presentació.