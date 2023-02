Dues setmanes. Ni més ni menys. Aquest és el temps que té previst invertir Embark Studios a la fase de Beta tancada de 'The Finals'. L'equip amb base a Estocolm, Suècia, fundat per veterans del sector, provinents d'empreses com DICE i la franquícia 'Battlefield' ens convida a unir-nos a partir del 7 de març a la primera onada de concursants d'aquest títol de combats virtuals i, a la vegada, provar en primera persona la seva jugabilitat. Si encara no saps de què va aquest joc, apunta: 'The Finals' és un videojoc per equips, que es publicarà sota format free-to-play, i que promet portar al límit tant elements dinàmics ambientals, com la destrucció i la llibertat dels jugadors.

Combat als carrers de Mònaco i de Seül

Segons s'ha filtrat, en aquesta fase Beta tancada els jugadors competiran en mig de recreacions virtuals de dos llocs molt emblemàtics: els gratacels del centre de Seül, i el nucli antic de Mònaco. La Beta també oferirà un camp de pràctiques on es podran provar les armes, els gadgets, els moviments i, per descomptat, generar destrucció, molta destrucció. Entre els modes de joc disponibles hi haurà tant partides casuals i tornejos, com taules de classificació on es podran escalar posicions.

Al llarg de les dues setmanes que dura aquesta fase Beta tancada, es podran desbloquejar armes, artefactes, quantitat de cosmètics i molt més. I els seus creadors prometen que “a The Finals es podrà destruir gairebé tot". Volen "insuflar una nova vida a un gènere que, francament, s'havia tornat una mica monòton, i no podem esperar provar-ho amb un gran nombre de jugadors, per comprovar si estan d'acord amb la nostra perspectiva, de manera que puguem seguir millorant l'experiència de joc abans del llançament”, afirma Rob Runesson, productor executiu.

En fase de desenvolupament

Cal tenir en compte que el joc continua en fase de desenvolupament i presumiblement hi haurà retocs, canvis i afegits basats en els comentaris que realitzin els participants de les proves. Es tracta d'un joc que incorpora funcions experimentals, com el moviment i la destrucció a nivell de servidor, i moltes requeriran un mètode de “prova i error” perquè funcionin correctament. En tot cas, el millor per fer-te una idea de la seva proposta és apuntar-te per a la fase Beta a Steam i tenir l'oportunitat d'experimentar com Embark pretén sacsejar el gènere dels shooters en primera persona.

També pots optar per fer una ullada a l'últim tràiler de joc, on els participants entren en un món virtual per disputar tornejos en equip de dificultat creixent. “Molts de nosaltres a Embark fa més de dues dècades que creem shooters en primera persona, però just quan pensàvem que ja havíem espremut al màxim aquest gènere, hem descobert el Sant Grial dels desenvolupadors”, afirma Runesson.