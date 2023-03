Un dels principals desafiaments que presenten les relacions a distància és la falta de contacte físic, una carència que es podria veure lleugerament coberta amb un nou dispositiu desenvolupat per una universitat situada a la província Xina de Jiangsu, a l’oest del país.

Boca a boca

Tal com explica el mitjà nacional del país asiàtic Global Times, es tracta d’una ‘màquina de petons’ formada per un mòdul de silicona que simula una boca humana, i que alhora serveix com a àrea d’inducció. Per tant, aquest mòdul permet a aquells que l’utilitzin fer el petó, transferir-ne el gest, la forma i fins i tot la temperatura al receptor.

Posar el dispositiu en marxa és senzill. S’ha de connectar l’artefacte al telèfon i descarregar una aplicació. Una vegada estigui tot llest, només cal que les persones implicades en l’acció es trobin en línia i es connectin mitjançant videotrucada.

Aquesta invenció no només permet acostar d’una manera ‘física’ i ‘íntima’ les persones que es troben separades per la distància, sinó també persones amb malalties bucals. A més, segons el mitjà CNN, l’aplicació té una funció que permet intercanviar petons amb estranys i fins i tot ‘publicar’ els petons a l’aplicació perquè altres persones els puguin descarregar i disfrutar.

This device invented for long distance lovers to kiss pic.twitter.com/cWxCy08wp3 — Science girl (@gunsnrosesgirl3) 25 de febrero de 2023

El preu d’aquesta afectuosa màquina ascendeix a 288 iuans (40 euros), a Taobao, la plataforma web de vendes Xina per excel·lència.

De necessitat a realitat

El principal inventor d’aquest dispositiu, Jiang Zhongli, que també es va graduar a la universitat on es va desenvolupar l’artefacte, es va inspirar en la seva pròpia experiència. «A la universitat tenia una relació a distància amb la meva xicota, així que només ens comunicàvem a través del telèfon. Allà es va originar la inspiració per desenvolupar l’invent.

Tot i que Jiang va sol·licitar patentar el producte el 2019, no ha sigut fins a finals de gener del 2023 que finalment ha sigut patentat per l’Institut Vocacional de Tecnologia Mecatrónica de Changzhou.

L’artefacte ha adquirit gran popularitat a través de la seva difusió a les xarxes socials, i ha suscitat tota mena de comentaris: positius perquè permet un ‘acostament físic’; negatius que el qualifiquen de ‘fastigós’ i es preocupen per l’ús que els menors puguin fer-ne.