L'"streamer" Ibai Llanos és per a molts la veu més reconeixible en espanyol dins del món de les retransmissions de videojocs esportius però la seva projecció s'ha disparat fins al punt que ha decidit registrar el retrat de la seva característica cara per reservar la possibilitat d'operar comercialment amb aquesta imatge al mercat que formen els 27 països de la Unió Europea (UE).

Guardonat com el Millor Streamer del Món en els Esports Awards del 2020, aquest popular creador de contingut ha tramitat la protecció del seu rostre davant l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO en les sigles en anglès), que té la seu a Alacant, i ho ha fet amb un dibuix fet amb traços foscos sobre un fons clar que resulta molt reconeixible perquè es distingeixen a simple vista les seves senyes d'identitat: la barba i el bigoti, a més del pentinat amb la ratlla a l'esquerra.

L'Euroagència comunitària haurà de vetllat des d'ara perquè la imatge d'Ibai Llanos (Bilbao, 1995) no s'utilitzi de forma mercantil per tercers en articles, per exemple en objectes de papereria, roba o marxandatge, ni tampoc en videojocs o al metavers.

Fonts de l'entorn d'Ibai Llanos consultats per EFE han explicat que l'streamer ha volgut registrar la seva cara perquè el seu rostre "és una icona que ha utilitzat i utilitza als seus streams" i vol "preservar-la i evitar-ne un ús no legítim”.

El basc ja tenia registrada a l'EUIPO la marca del seu nom i primer cognom, així com el terme "Ibainèfic", el seu projecte solidari amb què ha recaptat fons per a alguns dels col·lectius més necessitats, per exemple per a la Unicef.

Però amb el registre del dibuix de la cara fa un pas més, potser a causa de l'exponencial increment de la seva popularitat, sobretot arran del confinament per la pandèmia sanitària de la covid-19 quan va ser molt actiu promovent un bon nombre de tornejos esportius virtuals.

Des d'aquell moment ha passat de ser una veu reconeixible a una cara popular amb incursions, fins i tot, al cinema ("Cámera café, la película", 2022), a més d'haver participat el novembre de l'any passat en la posada en marxa de la Kings League de Gerard Piqué.