Ser dins d’un grup de WhatsApp pot arribar a resultar molt molest. Sobretot, si són nombrosos i hi ha molts participants. O si aquests són molt actius.

Si estàs en un d’aquests grups que no pots deixar, ni tan sols temporalment, has de tenir paciència i seguir uns consells bàsics per sobreviure-hi.

O silenciar-los sempre que puguis si la teva participació no és imprescindible en aquest grup, cosa que, quan el grup és molt nombrós, sol ser habitual.

Grups per a un esdeveniment

Però tenir molts grups de Whatsapp és una cosa habitual. No obstant, hi ha vegades que es creen grups per a un esdeveniment temporal, com pot ser una quedada per a una data concreta o un grup per fer un regal, per posar un exemple.

Aquests grups, que també solen ser multitudinaris, solen quedar-se eternament, ja que mai es troba el moment d’abandonar-lo.

No obstant, aquest és un problema que ben aviat no es tindrà, ja que ara Whatsapp està desenvolupant una opció per crear grups de Whatsapp de forma temporal, informa Europa Press.

Desaparició automàtica

Amb aquesta funció, es podrà establir una data concreta d’expiració en els xats grupals, perquè desapareguin automàticament de l’aplicació una vegada passat el límit de temps establert.

Actualment només poden eliminar els xats grupals els usuaris que els administrin. Abans d’esborrar un grup, s’ha d’eliminar tots els seus participants i, a continuació, sortir-ne. A més, una vegada eliminat, els seus membres continuaran veient-ho a la seva llista de xats, però no podran enviar missatges.

La companyia treballa ara en una característica aomenada ‘Expiring Groups’que permetrà als seus usuaris establir una durada concreta d’aquests xats grupals, segons ha advertit recentment WABetaInfo en la versió 23.5.0.71, llançada a través del programa TestFlight beta per a iOS.

Límits temporals

Aquest portal ha avançat que la plataforma de missatgeria permetrà habilitar diferents límits de temps d’ús d’aquestes converses de diversos membres. Inicialment, seran ‘En un dia’, ‘En una setmana’ o ‘Personalitzar hora’. Finalment, WhatsApp introdueix el botó ‘Eliminar la data de caducitat’ en cas d’haver-ne establert una prèviament.

Aquesta opció, que estarà inclosa en l’apartat d’informació del grup, de moment està en desenvolupament i es desconeix quan arribarà a la base d’usuaris d’aquest servei de Meta.