Ha somiat mai tenir un hotel? Ara és possible. Ja sabem que els videojocs de simulació són productes molt populars i sovint ofereixen replicar qualsevol cosa imaginable, des del popular 'Microsoft Flight Simulator', que ens permet volar per tot el planeta amb tot luxe de detalls, fins a l'addictiu ' PowerWash Simulator', que ens convida a encendre la nostra hidronetejadora i eliminar fins a l'última mota de pols que trobem. Ara, l'estudi Two Horizons ens proposa reconstruir el nostre propi allotjament hoteler amb 'Hotel Renovator', un interessant simulador de recondicionament d'hotels.

L'herència que rebrem: un hotel que és una ruïna

Distribuït per Focus Entertainment, 'Hotel Renovator' permet redissenyar un edifici antic i abandonat, transformant-lo en una instal·lació hotelera digna de 5 estrelles. Segons destaca la seva descripció, per a la remodelació es tindrà accés a més de 2.000 opcions i elements pensats per crear espais increïbles, des de llums a mobles, passant per tota mena de cortines, quadres, catifes, banyeres i tot allò que necessita un hotel de luxe.

En aquest nou joc de la simulació, el jugador hereta un vell i deteriorat hotel. La seva missió passa per renovar i transformar l'edifici en un espai privat luxós. Però abans de treure a la llum la bellesa que s'amaga al teu hotel, hauràs d'enderrocar parets i destruir els racons més horribles, agafar eines i arrencar el parquet fins a crear un espai modern.

Un indret amb història

En el mode història i com a teló de fons, mentre el jugador gestiona i atén les necessitats d'estrafolaris clients, sortirà a la llum la història secreta de la família de l'hotel. Segons sembla, si vols posar a prova la teva habilitat en el disseny d'interiors amb desafiaments i clients d'allò més exigents, ets al lloc adequat. Com més estrelles tingui l'hotel, més diners es guanyaran, cosa que farà inevitable invertir en serveis i atraccions com una piscina o un restaurant per atraure més clients i que l'establiment despunti per sobre dels altres.

“Dóna via lliure a la teva creativitat i dissenya l'hotel dels teus somnis! Embarca't en un viatge que et portarà a reformar un hotel atrotinat per convertir-lo en un establiment d'èxit. Gestiona nous serveis, dissenya habitacions personals i amb una decoració elaborada gràcies a un catàleg amb més de 2000 opcions", detalla la sinopsi. El videojoc es va posar a la venda per a PC el 7 de març. També té compromeses versions per a PlayStation i Xbox, però per ara no s'ha anunciat la data destrena.