En algun moment dels pròxims cinc anys, una dona trepitjarà la Lluna. Serà la primera vegada en la història de la nostra espècie que una dona camini sobre la superfície d'un cos celeste més enllà del seu planeta mare. I ho farà portant un equipament blanc, un característic casc 'peixera' i una motxilla de suport vital. Aquesta serà la roba oficial que portaran els tripulants del programa Artemis, el projecte espacial que pren el relleu de l'històric projecte Apol·lo, que aspira a tornar a portar terrícoles sobre la Lluna i que, a més, establirà les bases perquè algun dia la nostra espècie pugui arribar fins al planeta vermell i més enllà.

Fa més de quaranta anys que els astronautes porten els mateixos vestits. L'última vegada que es va actualitzar el disseny de la roba espacial va ser als anys vuitanta, quan es va enlairar el famós transbordador espacial. Des de llavors, l'uniforme dels astronautes ha estat pràcticament el mateix. Els tripulants de l'Estació Espacial Internacional (EEI) la mateixa roba que els viatgers espacials dels vuitanta. D'aquí ve que, de cara a l'enlairament dels nous programes d'exploració espacial, les grans agències s'hagin proposat actualitzar les vestimentes extraterrestres.

El redisseny dels uniformes espacials no és una qüestió d'estil. Segons han explicat aquest dimecres des d'Axiom Space, l'empresa encarregada del disseny dels nous vestits espacials de NASA, "al roba és una de les claus dels programes d'exploració". En primer lloc, perquè ha de garantir la seguretat dels astronautes en entorns tan hostils com l'espai, la Lluna i, qui sap, si algun dia el planeta vermell. En segon lloc, perquè també ha de ser prou còmoda i àgil per permetre als viatgers espacials realitzar la seva missió. Sense un bon uniforme, impossible explorar l'espai en condicions.

Els presentats aquest dimecres són, segons expliquen els seus dissenyadors, el model més avançat fet fins a la data de vestimenta espacial i la roba que portaran les futures astronautes en la Lluna. Això sí, amb una petita diferència. El prototip presentat aquest dimecres (i el que il·lustra aquesta notícia) llueix en tons foscos. El que anirà a la Lluna serà blanc, perquè aquest color és clau per "reflectir la calor i protegir els astronautes de les temperatures extremadament altes".

L'estrena oficial d'aquests vestits es farà amb el següent enlairament del programa Artemis. Aquest ambiciós programa espacial aspira a tornar a portar humans a la Lluna després de més de cinquanta anys. Per aconseguir-ho, s'ha desplegat un pla en tres parts: un primer llançament de prova per a posar a punt la tecnologia de la missió, un primer vol tripulat per assegurar el recorregut lunar i un tercer vol en el qual, aquesta vegada sí, es produirà l'esperat aterratge a la Lluna de la tripulació. Els més optimistes calculen que aquest moment arribarà al voltant de l'any 2025. En la pràctica, el calendari encara està per veure.