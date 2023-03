Prepara't, perquè Dax i els Fooligans necessitaran tota l'ajuda possible. La saga de 'GTA Online' titulada 'Los Santos Drug Wars' arriba al seu sorprenent final i ho farà amb una explosió d'al·lucinacions, segrestos i venjança. Amb el títol de l'Última dosi, el joc ens proposa gaudir de cinc noves missions de la història que ens revelaran la misteriosa connexió entre el trànsit il·lícit de drogues a Los Santos i la indústria farmacèutica. El punt de partida serà la reaparició de Dr. Isiah Friedlander, que arriba a la ciutat per desfermar el caos en aquest increïble i recargolat final.

La primera dosi

Si vas perdut i no has entès res del que hem dit fins ara, comença pel principi. L'univers de GTA Online per a Xbox, PlayStation i PC es va expandir recentment amb una història gratuïta titulada 'Los Sants Drug Wars: La primera dosi'. Per accedir-hi, dins del mapa de Los Santos reuneix-te amb Ron Jakowski i amb els Fooligans al comtat de Blaine per enfrontar-te a la primera missió. Des d'allà podràs accedir a la caserna general, millorar un Brickade 6x6 per convertir-lo en un laboratori d'àcid mòbil totalment equipat, conèixer els personatges de la tropa i cometre actes de subterfugi i sabotatge amb l'objectiu de dominar el comerç de substàncies psicodèliques al sud de San Andreas.

En el capítol inicial d'aquesta actualització de la història se'ns presenta un equip heterogeni de nouvinguts liderat per Dax, un home al límit amb grans esperances de dominar el món i fer-se ric. El contingut de 'La primera dosi' inclou sis salvatges missions d'història durant les quals hauràs d'ajudar un grup extravagant personatges a muntar una empresa comercial que produeix al·lucinògens en un laboratori mòbil.

La darrera dosi

I un cop superada la primera història, toca jugar l'acabada d'estrenar segona part, la conclusió, que duu per títol 'Los Santos Drug Wars: Última dosi' i que també és gratuïta per a tots els jugadors de GTA Online a Xbox, PlayStation i PC. Des que et vas unir al Fooligans, has ajudat en una guerra pel control del comerç de psicodèlics, entorpint les operacions rivals a través del robatori, eliminant els qui s'interposen en el teu camí, i fins i tot gaudint una estona en un estat alterat. Ara, els rivals estan contraatacant, així que depèn de tu ajudar els Fooligans a seguir al cim de la cadena alimentària farmacèutica il·lícita amb cinc noves missions que comencen just on les coses es van quedar. Només busca una trucada de Dax o visita The Freakshop per posar-te en marxa.