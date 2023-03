Les xarxes socials s'han omplert aquest dijous de youtubers i streammers amb la boca oberta. Epic Games va presentar anit la versió beta d'Unreal Editor per a Fortnite (UEFN), una nova aplicació de PC que permet crear de forma gratuïta nous mapes per al conegut joc de supervivència i guanyar diners.

El tràiler d'aquest nou Unreal Editor, que pica l'ullet a altres jocs com Call of Duty o Destiny 2 ha agafat desprevinguts molts influencers i d'aquí la seva cara de sorpresa.

Què és ben bé UEFN?

Epic Games defineix la seva flamant nova aplicació com "una nova forma de dissenyar, desenvolupar i publicar contingut a Fortnite que aprofita els processos de desenvolupament d'Unreal Editor i el seu conjunt d'eines per a PC". Tot el que s'hi crea es pot després obrir a tots els jugadors del mode Creatiu de Fortnite.

Per fer servir l'UEFN cal conèixer la programació en llenguatge Verse i estar familizaritzat amb el motor de disseny Unreal Engine 5.

Holy Fortnite in Unreal Engine Editor is Insane pic.twitter.com/PPs5FRv1l2 — James - JGOD (@JGODYT) 22 de marzo de 2023

Cobrar per crear mapes

Com a principal novetat, l'empresa ha augmentat de forma significativa els diners que s'emportaran aquest creadors de nous mapes per cada despesa que un jugador de Fortnite faci dins del seu món. Es passa del 5% actual fins al 40% a partir d'ara. Epic Games alerta, però, que els pagaments només seran vàlids per a creadors majors d'edat.

Ja hi ha disponibles per jugar tres experiències creades amb el nou UEFN: Deserted: Domination, Forest Guardian i The Space Inside.

L'Unreal Editor es pot descarregar des d'aquest enllaç.