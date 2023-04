Si ets un amant de les versions píxels remasteritzades de la sèrie de jocs ‘Final Fantasy’, segur que t'agradarà saber que aquest abril arribaran a consoles. Square Enix ha anunciat que les noves edicions a base de píxels millorats dels primers jocs, més específicament del 'Final Fantasy I' al 'VI', que es van llançar inicialment per a PC i telèfons intel·ligents el 2021 estaran també disponibles des del 19 d'abril del 2023 per a PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Final Fantasy Pixel

La sèrie Pixel Remaster combina la màgia dels jocs originals amb millores generals de sistema i característiques pròpies de PlayStation 4 i Nintendo Switch, com l'opció d'alternar entre la banda sonora original i la versionada o la possibilitat d'escollir el tipus de lletra del joc (el tipus de lletra per defecte o d'estil píxel). A la consola hi haurà funcions que amplien les possibilitats de joc, com l'opció de desactivar els enfrontaments aleatoris i ajustar l'experiència obtinguda amb multiplicadors de 0 a 4.

Què pots esperar de les versions per a consola?

Les versions de PS4 i Switch d'aquests jocs tenen algunes característiques específiques que revisem a continuació: