L’Autoritat dels Mercats i la Competència del Regne Unit (CMA, per les seves sigles en anglès) ha decidit impedir l’adquisició per part de Microsoft d’Activision Blizzard, responsable de videojocs com la saga ‘Call of duty’, a causa de la preocupació que l’acord alteri el futur del mercat de jocs en el núvol, i redueixi la innovació i les opcions per als jugadors del Regne Unit.

La decisió final de la CMA contrària a la transacció, pactada fa un any en uns 69.000 milions de dòlars (62.649 milions d’euros), es produeix després que la solució proposada per Microsoft «no abordés de manera efectiva» les preocupacions del regulador respecte del sector dels jocs en el núvol i que havien sigut plantejades anteriorment per l’Autoritat en la seva avaluació preliminar.

La CMA va llançar una revisió en profunditat de l’acord entre Microsoft i Activision el setembre del 2022 i el febrer del 2023 va advertir de manera provisional que la fusió podria fer que Microsoft reforcés encara més la seva posició en el sector de jocs en el núvol, i sufoqués la competència en aquest mercat en creixement.

Microsoft compta amb una posició sòlida en els serveis de jocs en el núvol i l’evidència disponible per a la CMA va mostrar que a la companyia de Redmond li resultaria comercialment beneficiós fer que els jocs d’Activision fossin exclusius del seu propi servei de jocs en el núvol.

En aquest sentit, la CMA recorda que Microsoft ja representa aproximadament el 60%-70% dels serveis globals de jocs en el núvol i té altres fortaleses importants en el sector al posseir Xbox, el sistema operatiu líder per a PC (Windows) i una infraestructura global de computació en el núvol (Azure i Xbox Cloud Gaming).

Els usuaris actius mensuals al Regne Unit es van triplicar amb escreix des de principis del 2021 fins a finals del 2022 i es pronostica que tindrà un valor de fins a 11.000 milions de lliures (12.427 milions d’euros) a escala mundial i uns 1.000 milions de lliures (1.130 milions d’euros) al Regne Unit per al 2026.

«L’acord reforçaria l’avantatge de Microsoft en el mercat al donar-li control sobre contingut de jocs importants com ‘Call of duty’, ‘Overwatch’ i ‘World of warcraft’», apunta la CMA, i afegeix que l’evidència disponible indica que, en absència de la fusió, Activision començaria a oferir jocs a través de plataformes en el núvol en un futur previsible.

Referent a això, destaca que el núvol permet als jugadors del Regne Unit evitar la compra de costoses consoles de jocs i PC i els brinda molta més flexibilitat i opcions quant a com jugar, i adverteix que permetre que Microsoft prengui una posició tan sòlida en el mercat de jocs en el núvol just quan comença a créixer ràpidament «podria soscavar la innovació que és crucial per al desenvolupament d’aquestes oportunitats».

Quant a la proposta de Microsoft, el regulador considera que contenia una sèrie de deficiències significatives relacionades amb la naturalesa creixent i ràpida dels serveis de jocs al núvol, ja que no cobria prou els diferents models comercials de serveis de jocs en el núvol, inclosos els serveis de subscripció multijoc, ni estava prou oberta als proveïdors que poguessin desitjar oferir versions de jocs en sistemes operatius de PC diferents de Windows.

Així mateix, la CMA considera que la proposta estandarditzaria els termes i condicions en els quals els jocs estan disponibles, en lloc que estiguin determinats pel dinamisme i la creativitat de la competència en el mercat, com s’esperaria en absència de la fusió.

«Acceptar el remei de Microsoft inevitablement requeriria cert grau de supervisió regulatòria per part de la CMA. Per contra, evitar la fusió permetria que les forces del mercat continuessin operant i modelant el desenvolupament dels jocs en el núvol sense aquesta intervenció regulatòria», remarca.

D’altra banda, la CMA va considerar que l’opció de disposar del contingut d’Activision a Game Pass, si bé és beneficiosa per a alguns clients, no compensaria el perjudici general a la competència que ocasionaria aquesta fusió, particularment atès l’incentiu perquè Microsoft augmenti el cost d’aquesta fórmula de pagament després de la transacció per reflectir la incorporació dels jocs d’Activision.

«És vital que protegim la competència en aquest mercat emergent i emocionant», va declarar Martin Coleman, president del grup independent d’experts de la CMA, per a qui Microsoft ja disfruta d’una posició forta i avantatge sobre altres competidors en jocs en el núvol «i aquest acord reforçaria aquest avantatge».

«Microsoft es va comprometre de manera constructiva amb nosaltres per mirar d’abordar aquests problemes i estem agraïts per això, però les seves propostes no van ser efectives per remeiar les nostres preocupacions i haurien reemplaçat la competència amb una regulació ineficaç en un mercat nou i dinàmic», va afegir.