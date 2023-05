Els nens i adolescents, amb edats entre els 12 i els 17 anys, trien TikTok com la seva xarxa social preferida; els joves (entre els 18 i els 34) es decanten per Instagram; i a partir d'aquesta edat, WhatsApp ja no troba rival.

WhatsApp, Facebook, Instagram i YouTube s'han consolidat com les xarxes socials més utilitzades, i TikTok s'ha tornat a situar entre les cinc favorites pels usuaris, que majoritàriament utilitzen el telèfon mòbil per a connectar-se a aquestes xarxes, seguit de l'ordinador, la televisió, la tauleta i el rellotge intel·ligent. Les dades es posen en relleu en l'"Estudi de Xarxes socials 2023" que elabora des de fa gairebé 15 anys l'associació IAB Spain -dedicada a la comunicació i a la publicitat digital- i que retrata com evoluciona la penetració de les xarxes socials o el perfil dels usuaris. L'estudi, que s'ha presentat avui en roda de premsa, assenyala com a "internautes" al 94% de la població entre 12 i 74 anys i com a usuaris de les xarxes socials a un 85%, i també que les dones utilitzen les xarxes en un percentatge lleugerament superior al dels homes. Radiografia també el perfil dels "no usuaris" de xarxes socials, i en aquest cas són més els homes que les dones; el tram d'edat en el qual aquest percentatge és major se situa entre els 55 i els 74 anys; i gairebé la meitat de les persones que no utilitzen les xarxes tenen estudis superiors o universitaris. L'estudi s'ha centrat en disset xarxes socials (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Tinder, LinkedIn, Pinterest, Telegram, WhatsApp, Twitch, Snapchat, TikTok, Spotify, Discord, BeReal, Reddit i Kiwi), entre les quals Facebook, Instagram i Twitter continuen sent les més conegudes i Kiwi gairebé no ha estat reconeguda per les persones que han participat en l'estudi. Les millor valorades pels usuaris continuen sent WhatsApp i YouTube; BeReal es posiciona juntament amb YouTube en segona posició d'aquesta classificació, seguida de Spotify, i Pinterest. Reddit han millorat les seves puntuacions respecte als anys anteriors. Els usuaris identifiquen WhatsApp amb "útil, imprescindible, comunicació, rapidesa, amics o contactes"; Facebook amb "amics" o amb "entretinguda", però també amb "antiquada" i "obsoleta"; i Instagram amb divertida, entretinguda, amb fotos o amb visual, però també amb "postureig". I Youtube s'identifica amb vídeos, amb entreteniment, amb varietat o amb música; Twitter amb rapidesa, amb actualitat o amb notícies, però també és percebuda com a tòxica; i TikTok és sinònim de divertida, d'entreteniment, de graciosa, de vídeos, de ball o d'addictiva, i també de "ximpleries". L'estudi posa en relleu que s'ha reduït lleugerament el seguiment de les marques a través de les xarxes, encara que els usuaris que sí que les segueixen ho fan amb més intensitat, i els sectors als quals més acudeixen són els de l'entreteniment, la cultura i els mitjans; el de viatges, transport i turisme; el de bellesa i higiene; i el de tecnologia i comunicació. Els "influencers" arrasen en Instagram, la xarxa preferida per aquests professionals, a molta distància de YouTube i de TikTok, que ha desplaçat d'aquest podi a Facebook, encara que la credibilitat d'aquests professionals ha sofert una forta caiguda respecte a les xifres del passat any i un alt percentatge d'usuaris de les xarxes percep que els seus comentaris són estrictament publicitaris, encara que un de cada dos usuaris de xarxes segueix a algun d'aquests influencers.