Avui dia, els telèfons mòbils tenen una gran quantitat de funcions, pràcticament podem fer-ho tot amb ells. Guardem tota la informació personal, del banc, de la feina, però hi ha una funció, que és la més desconeguda, i que ens podria salvar la vida en cas d'una situació d'emergència. Es tracta del conegut “botó del pànic” i del qual disposen tots els smartphones, siguin Android o Apple, i que pots activar sense necessitat de desbloquejar-lo.

Les autoritats assenyalen que en cas d'emergència és molt important actuar com més aviat millor i el mòbil ens pot ajudar, uns segons poden marcar la diferència. Hi ha una funció secreta que la majoria dels fabricants de telèfons ha inclòs entre les seves eines i que és important que puguis comprovar perquè així convertirem el nostre dispositiu en el botó del pànic i podrem trucar automàticament al 112 per rebre l'ajuda necessària.

Com activar el “botó secret” del meu mòbil?

Aquesta funció secreta s'activa sense necessitat de desbloquejar el telèfon mòbil, molt important en el cas que no disposem del nostre dispositiu i hem d'utilitzar el d'una altra persona. Per disposar del botó del pànic el que hem de fer és prémer cinc vegades seguides el botó de desbloqueig, així podem trucar directament als Serveis d'Emergència i sol·licitar l'ajuda que es necessiti.

Això succeeix independentment del sistema que tingui el telèfon mòbil. En el cas de la majoria dels Android, el que passa en prémer cinc vegades el botó de desbloqueig és que s'activa automàticament un compte enrere per trucar al 112. Un cop hagi passat el temps, el nostre telèfon mòbil contactarà amb els Serveis d'Emergència.

D'altra banda, en cas que tinguem un Iphone també podem activar el “botó del pànic”, el que en comptes d'activar un compte enrere el que passarà és que ens permetrà trucar al 112 només lliscant el dit per la pantalla tàctil.

Encara que, la majoria dels telèfons que hi ha actualment ja disposen d'aquesta funció pel fet que els fabricants l'han inclòs, és cert que si són molt antics pot ser que no disposin d'aquesta opció. En aquests casos, podem instal·lar algunes aplicacions d'emergència que es troben disponibles a les botigues d'apps i que ens poden ajudar a contactar amb els serveis d'emergència en cas d'urgència.