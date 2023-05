WhatsApp és la segona aplicació més utilitzada al món amb més de dos milions d'usuaris, en primer lloc, es troba Facebook amb gairebé tres milions de persones i les dues aplicacions són de l'empresa Meta. Cal destacar que WhatsApp es troba en primera posició pel que fa a les aplicacions de missatgeria.

En els últims dies, Meta ha anunciat nous canvis per a WhatsApp. L'aplicació obtindrà noves funcionalitats i certs canvis, permetent poder dotar l'aplicació de més seguretat.

Bloqueig dels xats

El canvi que es produirà de forma imminent a l'aplicació de missatgeria és que podràs bloquejar xats de grups. Aquesta funcionalitat tindrà el nom de 'Xat Lock' i permetrà a l'usuari posar contrasenya o un altre tipus de bloqueig al xat que es vulgui.

D'aquesta manera es podrà tenir més privadesa en els xats seleccionats sense que una altra persona hi pugui accedir si no hi aplica la contrasenya correcta.

Com funciona el bloqueig de xats

Per activar aquesta nova funció s'haurà de seleccionar el xat a bloquejar, en segon lloc, caldrà fer clic a "bloqueig de xat" que apareixerà sota l'opció de "missatges temporals". Un cop seleccionat el bloqueig de xat, apareixerà l'opció de bloquejar-lo amb un codi de seguretat. Finalment, s'ha d'acceptar l'avís que apareixerà a la pantalla i introduir-hi el codi que es vulgui posar com a contrasenya.

Un cop seguits aquests passos, ningú podrà accedir a les converses dels xats bloquejats, excepte si coneix la contrasenya establerta.