Després de mesos de rumors i espera, ha arribat el dia. Apple presentarà aquesta tarda el seu casc de realitat mixta (realitat augmentada i realitat virtual), amb el qual pretén transformar el mercat digital, com ho va fer el 2007 amb l’iPhone. Aquest dispositiu buscarà ser la porta d’entrada a l’anomenat metavers per dominar un mercat emergent que promet milers de milions de dòlars de beneficis.

A les 7 de la tarda (hora espanyola), el gegant tecnològic nord-americà celebrarà la WWDC 2023, la conferència anual en la qual presenta les seves novetats. Cap d’elles ha generat tantes expectatives com les ulleres que barrejaran realitat virtual i realitat augmentada. Tot i que la seva presentació no ha sigut confirmada per la marca però sí avançada per Mark Gurman, reputat periodista de ‘Bloomberg’, que ha assenyalat que el preu rondarà els 3.000 dòlars.

Durant les dues últimes dècades, Apple ha llançat tota mena de productes que han canviat la indústria tecnològica, de l’iPod a l’Apple Watch, passant per l’iPhone i l’iPad. La companyia de Cupertino vol que el seu casc de realitat mixta tingui un gran impacte i lideri una nova era digital.

Això no obstant, l’aposta és arriscada, ja que es tracta d’un mercat encara poc madur i la idea de connectar el teu oerfil a internet no està tenint gaire tracció entre els usuaris, si bé les grans empreses continuen invertint-hi milers de milions.

Moltes aplicacions

És per això que, segons Gurman, el nou dispositiu d’Apple arribarà amb una àmplia varietat d’aplicacions amb les quals experimentar en una interfície en 3D. Algunes d’aquestes ‘apps’ seran les mateixes d’altres dispositius de la firma (calendari, correu, fotos, música, càmera...), però també adaptarà les de tercers. Tot i que no s’han avançat gaires detalls, s’espera que els jocs en siguin una part troncal.

Les filtracions que han aparegut fins ara assenyalen que el dispositiu es podria anomenar Reality Pro i que podria necessitar una bateria externa que l’usuari haurà de portar a la butxaca.