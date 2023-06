Apple ha presentat avui el MacBook Air de 15 polzades, amb una pantalla Liquid Retina de 15,3 polzades, el destacat rendiment del xip M2, fins a 18 hores d’autonomia i un disseny sense ventilador, que el converteix en extremadament fi.

El sistema de so de sis altaveus ofereix una experiència d’àudio espacial, una càmera FaceTime HD a 1080p, càrrega amb MagSafe i la potència de macOS Ventura. Es pot reservar a partir d’avui, i estarà disponible a partir del dimarts 13 de juny. El MacBook Air de 13 polzades amb xip M2 té un nou preu inicial de 1.299 € (220 € menys que abans).

«Ens fa molta il·lusió presentar el primer MacBook Air de 15 polzades. Gràcies al seu increïble rendiment i el seu espectacular disseny, el nou MacBook Air és el millor portàtil de 15 polzades del món, una cosa que només és possible amb el xip d’Apple», ha informat John Ternus, vicepresident sènior d’Enginyeria de Hardware d’Apple. «Amb la seva espectacular pantalla Liquid Retina i disseny sense ventilador increïblement fi, una excel·lent autonomia i sistema de so envoltant amb sis altaveus, al nou MacBook Air no li falta detall».

Característiques de la pantalla

El model compta amb una pantalla de 15,3 polzades d’alta resolució amb fins a 500 nits de brillantor i compatible amb 1.000 milions de colors. Té el doble de resolució i un 25% més de brillantor que un PC portàtil equivalent.

Valors destacats

Amb 11,5 mm de gruix, el nou MacBook Air és el portàtil més fi del moment. Pesa només 1,5 kg, i és gairebé un 40% més fi i pesa 227 grams menys que un PC portàtil de la seva categoria.

Inclou un port de càrrega MagSafe, dos ports Thunderbolt per connectar accessoris i un monitor extern amb una resolució de fins a 6K, i una presa per a auriculars de 3,5 mm. Està disponible en quatre acabats: mitjanit, blanc estrella, gris espacial i plata.

Integra el xip M2 d’Apple, cosa que el fa fins al doble de ràpid que el portàtil PC de 15 polzades de la seva categoria, ofereix una autonomia de fins a 18 hores (un 50% superior a la del PC) i compte amb una pantalla i un rendiment millorats. Incorpora una CPU de 8 nuclis amb quatre nuclis de rendiment i quatre d’eficiència, una GPU de 10 nuclis amb una potència gràfica ultraràpida i un Neural Engine de 16 nuclis. El xip M2 proporciona 100 GB/s d’amplada de banda de memòria i admet fins a 24 GB de memòria unificada d’alta velocitat, cosa que agilitza la multitasca i les càrregues de treball complexes.

Càmera FaceTime HD a 1080p i sistema d’àudio amb sis altaveus

La càmera FaceTime HD a 1080p es complementa amb tres micròfons que capturen so nítid gràcies a l’ús d’algoritmes de beamforming avançats perquè l’àudio de les videotrucades se senti alt i clar.

El disseny del nou MacBook Air de 15 polzades incorpora un nou sistema de so de sis altaveus amb dos altaveus d’aguts i dos jocs d’altaveus de greus amb cancel·lació de força. Els nous altaveus dupliquen la intensitat dels greus, i l’àudio espacial compatible amb Dolby Atmos ofereix un so envoltant a l’escoltar música o veure pel·lícules.

Preus i disponibilitat

El dispositiu ja es pot reservar i estarà disponible a partir del 13 de juny.

El MacBook Air de 15 polzades amb xip M2 està disponible en color mitjanit, blanc estrella, plata i gris espacial des de 1.599 € i 1.449 € per al sector educatiu.

El MacBook Air de 13 polzades amb xip M2 es posarà al mercat en color mitjanit, blanc estrella, plata i gris espacial des de 1.299 € i 1.199 € per al sector educatiu.

El MacBook Air de 13 polzades amb xip M1, disponible en or, plata i gris espacial, es manté en la gamma amb un preu des de 1.219 € i 1.099 € per al sector educatiu.