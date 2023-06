Bones notícies per als amants de l'estimat eriçó blau, ja que, en el marc del certamen Summer Game Fest, SEGA ha anunciat el llançament de 'Sonic Superstars', una aventura que presenta un nou estil de joc per al clàssic títol de plataformes en 2D d'alta velocitat. El lliurament estarà disponible a la tardor d'aquest 2023 per a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, la família de consoles Nintendo Switch i PC.

La nova aventura de Sonic començarà a les boniques illes North Star, un lloc místic que ofereix entorns mai abans vistos, així com una història misteriosa que els protagonistes hauran d'anar desfilant. Allà, com cal esperar, ens rebran grans criatures i missions emocionants, però també hi haurà el Dr. Eggman, amb ganes de sotmetre tots els animals de l'illa. Per sobreviure al joc, Sonic, en companyia dels seus amics Tails, Knuckles i Amy Rose, podrà fer servir noves habilitats, com els poders Emerald. Amb ells, serà més fàcil derrotar el Dr. Eggman. Segons confirmen des de SEGA, el lliurament comptarà amb una reinvenció de les plataformes clàssiques de Sonic en 2D per a la generació actual, amb noves zones, música, jugabilitat i efectes visuals UHD moderns. També oferirà un mode cooperatiu local per a 4 jugadors. Per celebrar-ho, des de la companyia han publicat un avenç del que podrem trobar quan el títol es posi a la venda la tardor que ve. No oblidis fer-li una ullada.