Google va avisar el maig que transformaria la seva aplicació de mapes, Google Maps, de la mà de la intel·ligència artificial. El que ningú creia després de l’anunci a Google I/O, la conferència anual de desenvolupadors de la multinacional a Califòrnia, és que aquesta revolució era més que imminent: la funcionalitat estrella de l’aplicació ja és una realitat. Es tracta de la vista immersiva de 500 monuments i punts d’interès de tot el món. Madrid, Barcelona i Còrdova són entre les ciutats triades.

Però, què és la vista immersiva? Pots visitar els llocs turístics més famosos sense moure’t del sofà de casa. No necessites cap ‘gadget’, tampoc ulleres de realitat augmentada ni res per l’estil. Només el teu telèfon mòbil.

Si Google Street View ja va suposar un abans i un després en les aplicacions de mapes a l’introduir una vista panoràmica dels carrers, la vista immersiva implica saltar altres tants esglaons de cop. Aquesta tecnologia, desenvolupada per IA, fusiona milers de milions d’imatges de Maps i Street View per crear una escena multidimensional i un model digital d’alta fidelitat.

Què s'hi podrà veure?

Això es tradueix a veure aquests llocs com si hi fossis. En el cas d’Espanya, el gegant tecnològic ofereix la ‘immersive view’ en 3D de diferents llocs, tant del seu exterior com del seu interior. A la ciutat catalana es poden visitar la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló i el Camp Nou (fins i tot sense obres). A Madrid, els usuaris poden descobrir sense haver de desplaçar-s’hi el Palau Reial, la catedral de l’Almudena, el temple de Debod i el Santiago Bernabéu (en obres, de moment). Finalment, també es pot veure la gran mesquita cordovesa.

Hi ha un petit però. Tot i que Google ha anunciat que la funcionalitat ja està disponible, encara no ho està per a segons quin sistema operatiu. Per a tots els usuaris. Vols comprovar si ja tens aquesta nova funcionalitat? Si vols endinsar-te en la Sagrada Familía, clica en aquest enllaç amb el teu telèfon mòbil. T’hi apareixerà el monument i la seva descripció, però també l’opció ‘inmersive view’.

Amb la vista immersiva per a monuments i punts d’interès no acaba la innovació. La multinacional ja treballa per incorporar-la a les rutes que els usuaris facin a través de Google Maps. Aquesta funcionalitat es diu immersive view for routes i estarà disponible en 15 ciutats a finals d’any, entre les quals no n’hi ha cap espanyola.

D’aquesta manera, els usuaris podran veure el recorregut per endavant, i entre altres característiques, saber la qualitat de l’aire i quin temps farà al llarg de la ruta. Depenent de si és hora punta o no, la intel·ligència artificial utilitzarà les tendències de conducció històriques per simular el trànsit en un moment donat. No importa que l’usuari vagi en cotxe, caminant o en bici. Podrà accedir a una experiència multidimensional.