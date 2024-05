Tens la sensació que el mòbil cada vegada va més lent?

Malauradament, les noves tecnologies tot i ser molt innovadores, tenen molts defectes. La tecnologia ha fet perdre valor a la durabilitat i guanyar-ne en sofisticació. Així doncs, cada vegada és més normal que els aparells electrònics deixin de funcionar abans o mostrin certes errades. Això succeeix amb els vehicles, mòbils, electrodomèstics, etc. Avui us venim a donar uns consells per tal d'aconseguir que el vostre mòbil torni a guanyar velocitat, la qual es pot anar perdent amb el temps. Això fa que trigui més a l'hora de connectar amb una trucada, a entrar a certes aplicacions, etc.

Primer de tot, com a norma general, hem d'instal·lar només les aplicacions que realment necessitem, sobretot als telèfons Android. L'acumulació d'aplicacions, fins i tot les que no utilitzem sovint, pot tenir un impacte negatiu a la vida útil del telèfon. Per això, el primer que hem de fer és eliminar qualsevol bloatware preinstal·lat.

Moltes aplicacions s'executen en segon pla, ocupant espai a la memòria RAM i consumint recursos del terminal.

Una o dues aplicacions no són perjudicials, però si tenim desenes i desenes funcionant en segon pla (una mica més comú del que es creu), el nostre telèfon pot patir-ne les conseqüències.

Per això, és important tenir en compte algunes pràctiques des del primer dia per evitar que comenci a anar lent.

Prevenir sempre és millor que guarir, i hi ha bones pràctiques que convé adoptar per preservar el rendiment del dispositiu.

Què haig de fer per evitar que el mòbil vagi lent

Comença a eliminar aplicacions / freepik

Una de les primeres coses que hauríem de fer és desactivar l'extensió de RAM. Encara que, s'ha tornat comú activar-la per defecte, aquesta funció utilitza part de la memòria física d'emmagatzematge, cosa que pot provocar un desgast addicional al dispositiu a llarg termini. A més, hauríem d'esborrar el contingut multimèdia de manera meticulosa per evitar saturar la memòria interna del telèfon. Mantenir un control estricte sobre l'espai disponible pot millorar significativament el rendiment.

Una altra mesura que hem d'adoptar és ser selectiu amb les actualitzacions del sistema operatiu. Tot i que són importants per garantir la seguretat, algunes actualitzacions poden afectar negativament el rendiment del dispositiu. Per això, cal evitar actualitzar noves versions de sistema operatiu tan aviat com surtin. Les primeres versions solen tenir problemes de rendiment i estabilitat, així que com a consell hauríem d'esperar que es publiquin diverses actualitzacions abans d'instal·lar-les. A part de posar en pràctica tot això, ens hauríem d'informar en fòrums sobre l'estat de l'actualització i si hi ha queixes d'altres usuaris.